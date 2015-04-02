Наша рецензия

Идя на «Дневной дозор», я вспомнил один довольно едкий и язвительный анекдот: «В связи со сменой спонсоров дозорной саги произошли некоторые изменения в написании имен главных героев: вместо Гесера, Завулона и Антона Городецкого на экране появятся соответственно Гёссер, Оболонь и Велкопоповицкий Козел». Несмотря на энергичный product placement в пользу «Старого мельника», не лишенный временами иронических обертонов, – анекдот оказался некоторым риторическим преувеличением. Рекламы, по крайней…