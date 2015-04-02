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Дневной дозор Дневной дозор
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Day Watch Дневной дозор 2005 / Россия
6.9 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Дневной дозор»

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Наша рецензия

Идя на «Дневной дозор», я вспомнил один довольно едкий и язвительный анекдот: «В связи со сменой спонсоров дозорной саги произошли некоторые изменения в написании имен главных героев: вместо Гесера, Завулона и Антона Городецкого на экране появятся соответственно Гёссер, Оболонь и Велкопоповицкий Козел». Несмотря на энергичный product placement в пользу «Старого мельника», не лишенный временами иронических обертонов, – анекдот оказался некоторым риторическим преувеличением. Рекламы, по крайней…

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Dogg 2 апреля 2015, 12:51
Вы его смотрели
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toxa_1 2 апреля 2015, 12:51
Интересно, кто-нибудь пойдет 1 января на утренний сеанс?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Zen-it 2 апреля 2015, 12:51
Для начало хотелось бы сказать л несоответствии названия фильму “Дневной дозор”, все материалы которые показаны в трейлере из второй части “Ночного дозора”.

В первом фильме уже было такое несоответствие, в самом начале, когда Антон приходит к тёмной ведьме для того, чтобы вернуть жену и убить её ребенка. На самом деле данная история происходит не с Антоном, а просто с абстрактной женщиной к тому же во второй книге “Дневной дозор”. Видимо данное несоответствие связано с желанием поднять интерес к фильму, типа это уже что-то совершенно новое.



“Дневном дозоре” Первая часть (драма, мелодрама) посвящена трогательной истории и рассказывается от лица молодой “тёмной” девушки её истории любви к светлому и гибели от него, вторая часть (Боевик) от лица тёмного иного, который явился в мир, дабы восстановить равновесие темных и светлых сил. А третья (Триллер) от лица Антона и темного мага Этгара, которые учувствуют в суде над светлым убившем тёмную девушку в первой части.



Для тех, кто не читал книгу хочу объяснить, что каждая из трёх книг (Ночной, Дневной, сумеречный дозоры) состоит из трёх частей. В первом фильме нам хоть и недостоверно, но пытались показать первую часть “Ночного дозора”.



Так же, как я понял по трейлеру в фильме одну из главных ролей играет молодой вампир сосед и друг Антона, на самом деле в книге большая роль у него только в “Сумеречном дозоре”



А судя по подбору актеров и тому, что данный фильм снимали теже люди, что и первую часть выйдет опять полнейший бред, но рекламы будет как де**ма в канализации.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гест 2 апреля 2015, 12:51
>> по будням тупые твари сбегают с лекций и идут в пилот



Аффтар жжот! Пеши есчо!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kevin_ 2 апреля 2015, 12:51
Кульный ход производителей фильма. Расчет у них верный: В Новый год, по телеку будет идти мурня всякая + мелкий отпуск на 10 дней + людям дома делать будет нечего, и поентому народу в кино будет немерено. Так что 100 лям за фильм влегкую срубят :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
леха 2 апреля 2015, 12:51
✊ отстой не интересный
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
леха 2 апреля 2015, 12:51
классный фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
леха 2 апреля 2015, 12:51
вобще я думаю что фильм не очень но посмотреть можно а что еще делать после сессии
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lelik 2 апреля 2015, 12:51
По-моему,что первая, что вторая часть-полная чушь.✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Фильм однозначно отстойный я думал, что превзойти первую часть по этому показателю им не удастся ан нет. Еще хуже первой получилось.

Про полное несоответствие книги я вообще молчу…

Опять эта навязчивая реклама и даже рекламные слоганы в фильме!!!

Герои выясняют отношение на кулаках, вместо того чтобы использовать сверх способности.

Завулон и Гёсер вообще ведут себя, как идиоты хотя они вроде должны вялятся инициаторами всего происходящего.

Фриске мать её вообще непонятно, Шо там делает её роль должна была играть молодая девушка и главное красивая.

Сюжет очень не ясный даже мне читавшему книгу не просто было понимать его хитросплетения.

Вообщем получился дешёвый мАсковский гламур никому не советую идти на это г.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Axl F, 02/01/2006 - 12:35:41):Ну и финал, нам чётко показывает, что продолжения точка нет.

Продолжение будет т.к сборы наверняка будут большие.

Цитата (Axl F, 02/01/2006 - 12:35:41):И всё что мы видели перед этим всего лишь партия в шахматы, между Завулоном и Гессером.

Дык вот в этом та и вся фишка книги, все что там происходит действительно шахмотная партия Завулоном и Гессером это нам и хочет показать автор. Но в фильме это на самом деле нераскрыто.

Так же там не раскрыто, что светлые и тёмные это не есть добро и зло. Эта некое разделение необходимое для равновесия мира.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
В рамках культурной программы утром мы водили на этот фильм японку. Стыдно не было.



На вопрос, что ей понравилось, ответ был - обмен телами, особенно, просмотр хоккейного матча в чужой шкуре. Не понравилось - количество насилия.



Мне лично больше всего запомнилось оформление титров - в виде отражений на лобовом стекле...



Актерам, в основном, довелось много бегать и мало играть, исключение, кажется, одно - Ольга. Ляпы заметны, но режут вскользь, поскольку скорость развертывания событий в фильме сумасшедшая. Атмосфера мира Иных потерялась. В целом же, этот винегрет удачных/неудачных сцен, кадров, диалогов, идей вполне пригоден, хотя лучше бы над ним поработали подольше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ego 2 апреля 2015, 12:51
Гораздо лучше первого Дозора. Работа над ошибками принесла свои плоды!Спецэффекты - на уровне , великолепная операторская работа , отличный актерский ансамбль , да и игра оных очень-очень даже ничего! Порадовала концовка. Ни капельки не жалею потраченного времени и денег!



Итого : самый качественный , на мой взгляд , продукт российского кинематографа на данный момент!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
За «эпик» играют две команды — армия электриков в светлых трусах и две-с-половиной нетрезвые личности в трусах темного цвета. Светлые играют на поле Темных — в гостинице «Космос», но жестких атак и контратак не производят, почти пассивно наблюдая за тем, как голкиперы разносят стадион и окресности на шарикоподшипники. Схватка изредка прерывается на рекламу предыдущего матча с участием рыцарей в латах. Болельщики в зале испытывают приступы нездорового дежа-вю и пытаются нащупать Эпичность, Размах и Масштаб. Тщетно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
это из рицензии ;)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ленка 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение леха от 23/12/2005 - 19:46:06




Согласна!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм, понравился больше НД, правда т.к. смотрел 1/01 изгибы сюжета мне объясняла соседка и мне показалось что их многовато+как то уж долго все+спецэффекты - колесо это, и мазда прямо в "космос" - ерунда полная...Да и автобус в Завулона - ну, наверно, "Константин" в Сургуте не видали.. А так все хорошо.

НО - когда мы вышли из кино соседка спросила, кем бы ты хотел быть ночным или дневным. Я поймал себя на мысли, что лучше мазда и звезды эстрады чем uz-daewoo и работяги горсвета. Но это же неправильно...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Zoldberg 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - полная лажа, зря потраченные деньги...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
СергейБГ 2 апреля 2015, 12:51
Я извиняюсь, но фильм - полная чушь. Просто не интересно. Дороже 50 руб и ходить не стоит, только расстройство одно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
А ведь Sfeno права: в Алисе отсутствует сила, перед которой невольно склоняются люди, без которой невозможна ВЕДЬМА, - харизма личности. Не суть даже, как опытна актриса. Эту потешную бесовочку не принимаешь всерьез, как не примешь, к примеру, обычной карамельки в золотой обертке изысканного шоколада…



Если это - не серьезная ведьма, то зачем ее так много в этом фильме? ДД посвящен, вроде, не теме «маленького человека».
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
Ведьма - не обычный человек... Ведьма управляет силами природными и людскими. Как и всякому управленцу, ей необходима харизма, а иначе - профнепрегодность... (Актеру, впрочем, харизма нужна не меньше).



А в кино мы смотрели ДД, т.к. знакомили иностранку с достижениями современного российского кинематографа.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
Sfeno, простите великодушно, что продолжаю эту тему – очень уж хотелось договорить.



Common, харизма основана на животной энергетике. Ведьма, начинающая или опытная, этой энергетикой обладать должна. Ведовать, не имея должных сил, все равно, что пытаться вставить советскую вилку в евророзетку – тратить зря время.



Но, предположим, что это – ведьма по названию, а не призванию. Значит, в фильме ее роль – влюбленная женщина? Но тут Sfeno права: актриса с этой работой не справилась – субъективно, она убедительна на ноль баллов и на столько же интересна. Не помню выражения ее лица – только гробик за спиной…



Вывод: сему персонажу в данном исполнении выделили неоправданно большой метраж времени. Именно этот фактор во многом поспособствовал неровности фильма.



Я понимаю желание защитить человека. В любом случае, актрисе эту роль простят. Просто считаю, что не стоит называть черное – белым. Ну не смогла она, не смогла…
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Женя 2 апреля 2015, 12:51
Фильм убогий.Спецэффектами сейчас удивить трудно. Идёшь в кино за чем-то большим.А здесь сплошной сумрак. В перв.очередь в головах и умах создателей.Пустота с большо-ой буквы, за которой желание заработать на наивности отечественного потребителя ещё и ещё и ещё...насколько хватит денег на рекламу у тов.Эрнста.Знаете, над детьми так часто шутят нехорошие дяди и тёти. Дадут красивую конфетку, развернёшь её, а там пусто, просто фантик. Нехорошие и глупые дяди и тёти, потому что в след.раз у этих самых дядей конфетку брать будут разве что только дауны. Актёров жалко. Состав хороший, а играть нечего. Вот только Тюнина как всегда на высоте. Но это фильм не спасает. Одним словом, не тратьте деньги. Всё стоящее из этого фильма Вы уже видели в рекламе по телевизору, а больше там ничего и нет,пустота...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
vasina 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ жопа
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DART 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня увидел международный трейлер Дневного дозора. ИМХО абсолютно убогий получился ролик. Тупая мельтешня и абсолютно незатягиваюшая с идиотскими эффектами когда летят фразы о том кто фильм выпускает и кто режиссер а также адски идиотский эффект с эхом закадрового голоса *кажись Иена Маккеллена). Наши ролики были намного круче под стать отличному фильму.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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