Идя на «Дневной дозор», я вспомнил один довольно едкий и язвительный анекдот: «В связи со сменой спонсоров дозорной саги произошли некоторые изменения в написании имен главных героев: вместо Гесера, Завулона и Антона Городецкого на экране появятся соответственно Гёссер, Оболонь и Велкопоповицкий Козел». Несмотря на энергичный product placement в пользу «Старого мельника», не лишенный временами иронических обертонов, – анекдот оказался некоторым риторическим преувеличением. Рекламы, по крайней…
В первом фильме уже было такое несоответствие, в самом начале, когда Антон приходит к тёмной ведьме для того, чтобы вернуть жену и убить её ребенка. На самом деле данная история происходит не с Антоном, а просто с абстрактной женщиной к тому же во второй книге “Дневной дозор”. Видимо данное несоответствие связано с желанием поднять интерес к фильму, типа это уже что-то совершенно новое.
“Дневном дозоре” Первая часть (драма, мелодрама) посвящена трогательной истории и рассказывается от лица молодой “тёмной” девушки её истории любви к светлому и гибели от него, вторая часть (Боевик) от лица тёмного иного, который явился в мир, дабы восстановить равновесие темных и светлых сил. А третья (Триллер) от лица Антона и темного мага Этгара, которые учувствуют в суде над светлым убившем тёмную девушку в первой части.
Для тех, кто не читал книгу хочу объяснить, что каждая из трёх книг (Ночной, Дневной, сумеречный дозоры) состоит из трёх частей. В первом фильме нам хоть и недостоверно, но пытались показать первую часть “Ночного дозора”.
Так же, как я понял по трейлеру в фильме одну из главных ролей играет молодой вампир сосед и друг Антона, на самом деле в книге большая роль у него только в “Сумеречном дозоре”
А судя по подбору актеров и тому, что данный фильм снимали теже люди, что и первую часть выйдет опять полнейший бред, но рекламы будет как де**ма в канализации.
Аффтар жжот! Пеши есчо!
Про полное несоответствие книги я вообще молчу…
Опять эта навязчивая реклама и даже рекламные слоганы в фильме!!!
Герои выясняют отношение на кулаках, вместо того чтобы использовать сверх способности.
Завулон и Гёсер вообще ведут себя, как идиоты хотя они вроде должны вялятся инициаторами всего происходящего.
Фриске мать её вообще непонятно, Шо там делает её роль должна была играть молодая девушка и главное красивая.
Сюжет очень не ясный даже мне читавшему книгу не просто было понимать его хитросплетения.
Вообщем получился дешёвый мАсковский гламур никому не советую идти на это г.
Продолжение будет т.к сборы наверняка будут большие.
Цитата (Axl F, 02/01/2006 - 12:35:41):И всё что мы видели перед этим всего лишь партия в шахматы, между Завулоном и Гессером.
Дык вот в этом та и вся фишка книги, все что там происходит действительно шахмотная партия Завулоном и Гессером это нам и хочет показать автор. Но в фильме это на самом деле нераскрыто.
Так же там не раскрыто, что светлые и тёмные это не есть добро и зло. Эта некое разделение необходимое для равновесия мира.
На вопрос, что ей понравилось, ответ был - обмен телами, особенно, просмотр хоккейного матча в чужой шкуре. Не понравилось - количество насилия.
Мне лично больше всего запомнилось оформление титров - в виде отражений на лобовом стекле...
Актерам, в основном, довелось много бегать и мало играть, исключение, кажется, одно - Ольга. Ляпы заметны, но режут вскользь, поскольку скорость развертывания событий в фильме сумасшедшая. Атмосфера мира Иных потерялась. В целом же, этот винегрет удачных/неудачных сцен, кадров, диалогов, идей вполне пригоден, хотя лучше бы над ним поработали подольше.
Итого : самый качественный , на мой взгляд , продукт российского кинематографа на данный момент!
Согласна!!!✊
НО - когда мы вышли из кино соседка спросила, кем бы ты хотел быть ночным или дневным. Я поймал себя на мысли, что лучше мазда и звезды эстрады чем uz-daewoo и работяги горсвета. Но это же неправильно...
Если это - не серьезная ведьма, то зачем ее так много в этом фильме? ДД посвящен, вроде, не теме «маленького человека».
А в кино мы смотрели ДД, т.к. знакомили иностранку с достижениями современного российского кинематографа.
Common, харизма основана на животной энергетике. Ведьма, начинающая или опытная, этой энергетикой обладать должна. Ведовать, не имея должных сил, все равно, что пытаться вставить советскую вилку в евророзетку – тратить зря время.
Но, предположим, что это – ведьма по названию, а не призванию. Значит, в фильме ее роль – влюбленная женщина? Но тут Sfeno права: актриса с этой работой не справилась – субъективно, она убедительна на ноль баллов и на столько же интересна. Не помню выражения ее лица – только гробик за спиной…
Вывод: сему персонажу в данном исполнении выделили неоправданно большой метраж времени. Именно этот фактор во многом поспособствовал неровности фильма.
Я понимаю желание защитить человека. В любом случае, актрисе эту роль простят. Просто считаю, что не стоит называть черное – белым. Ну не смогла она, не смогла…
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