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Джон МакТирнан
Джон МакТирнан
John McTiernan
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Джон МакТирнан
John McTiernan
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Дата рождения
15 апреля 2013
Возраст
9 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Джон МакТирнан
Режиссер, сценарист, продюсер. Родился 8 января 1951 г. Олбани, штат Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джон МакТирнан
Красный отряд
боевик
2018, США
0.0
База Клейтон
драма, триллер
2003, США / Германия
6.0
Роллербол
боевик, фантастика, спорт
2002, США / Германия / Япония
3.0
13-й воин
приключения, боевик
1999, США
7.0
Афера Томаса Крауна
мелодрама, криминал, триллер, комедия, драма
1999, США
7.0
Крепкий орешек 3
триллер, криминал, боевик
1995, США
7.0
Уличный боец
комедия, фантастика, боевик, приключения
1994, США
5.0
Последний киногерой
фэнтези, комедия, боевик, приключения
1993, США
7.0
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