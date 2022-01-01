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Билл Дьюк
Билл Дьюк
Bill Duke
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Билл Дьюк
Bill Duke
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Дата рождения
26 февраля 1943
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Актер, Продюсер
Биография Билла Дьюка
Родился 26 февраля 1943 года. Паукипси, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Билла Дьюка
Безбашенная пуля
боевик
2019, США
4.0
Птица высокого полёта
драма
2019, США
6.0
Мэнди
боевик, триллер
2018, США
6.0
Созданы равными
драма, триллер
2017, США
5.0
Перекрестный огонь
криминал, драма, боевик, детектив, триллер
2014, США
5.0
Смерть со спецэффектами
комедия, триллер, криминал
2012, США
6.0
Легко не сдаваться
драма
2009, США
6.0
Расплата: Режиссерская версия
триллер, боевик
2007, США
7.0
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