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Хищник Хищник
Киноафиша Фильмы Хищник Отзывы о фильме «Хищник»
Predator Хищник 1987 / США
7.7 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Хищник»

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Андрей 13 октября 2018, 23:21
Оценка
шикарный фильм, сюжет, актёры, но, конечно, не спец-эффекты!
спасибо фильму 2018ого, который смотрел в кинотеатре!!! наверно, это и есть основная цель этих переснимашек - чтобы все к оригиналу вернулись.
новый в подмётки не годится!
с удовольствием пересмотрел и сейчас пересмотрю Хищника 2!
9 баллов из 10ти!
13 октября 2018, 23:21 Ответить
Инга 25 апреля 2023, 22:44
Оценка
Соглашусь с предыдущим отзывом. Фильм детства
25 апреля 2023, 22:44 Ответить
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