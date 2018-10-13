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Хищник
Отзывы о фильме «Хищник»
Predator
Хищник
1987 / США
7.7
Оцените
57
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Андрей
13 октября 2018, 23:21
Оценка
шикарный фильм, сюжет, актёры, но, конечно, не спец-эффекты!
спасибо фильму 2018ого, который смотрел в кинотеатре!!! наверно, это и есть основная цель этих переснимашек - чтобы все к оригиналу вернулись.
новый в подмётки не годится!
с удовольствием пересмотрел и сейчас пересмотрю Хищника 2!
9 баллов из 10ти!
13 октября 2018, 23:21
0
0
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Инга
25 апреля 2023, 22:44
Оценка
Соглашусь с предыдущим отзывом. Фильм детства
25 апреля 2023, 22:44
0
0
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спасибо фильму 2018ого, который смотрел в кинотеатре!!! наверно, это и есть основная цель этих переснимашек - чтобы все к оригиналу вернулись.
новый в подмётки не годится!
с удовольствием пересмотрел и сейчас пересмотрю Хищника 2!
9 баллов из 10ти!
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