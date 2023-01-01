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Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм"
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Хищник
Хищник, 1987: актеры и роли
Predator
Хищник
1987 / США
7.7
Оцените
57
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Хищник, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон МакТирнан
John McTiernan
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
Карл Уэзерс
Carl Weathers
Эльпидия Каррильо
Elpidia Carrillo
Билл Дьюк
Bill Duke
Джесси Вентура
Jesse Ventura
Сонни Лэндэм
Ричард Чавес
Richard Chaves
Кевин Питер Холл
Kevin Peter Hall
Шейн Блэк
Shane Black
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