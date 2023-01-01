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Хищник Хищник
Киноафиша Фильмы Хищник Хищник, 1987: актеры и роли
Predator Хищник 1987 / США
7.7 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Хищник, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон МакТирнан Джон МакТирнан John McTiernan
В ролях
Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер Arnold Schwarzenegger Карл Уэзерс Карл Уэзерс Carl Weathers Эльпидия Каррильо Эльпидия Каррильо Elpidia Carrillo Билл Дьюк Билл Дьюк Bill Duke Джесси Вентура Jesse Ventura Сонни Лэндэм Ричард Чавес Richard Chaves Кевин Питер Холл Kevin Peter Hall Шейн Блэк Шейн Блэк Shane Black
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