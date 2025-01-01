Ёриэ Ямасита

«Лучшее шоу о врачах» по мнению Стивена Кинга: «Больница Питт» с рейтингом 8,9 на IMDb возвращается в январе

Круче Шрека и Микки Мауса: в «Союзмультфильме» объяснили, почему Чебурашку обожают во всем мире и особенно в Азии

На OKKO зрители запоем смотрят именно эти российских 3 сериала: безусловные лидеры минувшей недели

11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним

«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей)

Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов

Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали

Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими

«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии

«Сияние» и «Оно» видели, а эти истории Кинга так и остались без фильма: напрасно — №1 может превзойти успех «Очень странных дел»