О персоне
Фильмография
Ёриэ Ямасита
Yorie Yamashita
Киноафиша
Персоны
Ёриэ Ямасита
Ёриэ Ямасита
Yorie Yamashita
Дата рождения
29 сентября 1964
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Весы
Популярные фильмы
7.7
Шепот сердца
(1995)
Билеты
7.3
Еще вчера
(1991)
Фильмография Ёриэ Ямасита
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Драма
Мелодрама
Год
Все
1995
1991
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
7.7
Шепот сердца
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
анимация, драма, мелодрама, аниме
1995, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
7.3
Еще вчера
Omohide poro poro / Only Yesterday
анимация, драма, аниме
1991, Япония
Смотреть трейлер
