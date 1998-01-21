Меню
О персоне
Фильмография
Ёсифуми Кондо
Yoshifumi Kondō
Ёсифуми Кондо
Ёсифуми Кондо
Yoshifumi Kondō
Дата рождения
31 марта 1950
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
21 января 1998
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
7.7
Шепот сердца
(1995)
Фильмография Ёсифуми Кондо
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Драма
Мелодрама
Год
Все
1995
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
7.7
Шепот сердца
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
анимация, драма, мелодрама, аниме
1995, Япония
