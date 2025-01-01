Меню
О персоне
Фильмография
Акико Сакагути
Akiko Sakaguchi
Киноафиша
Персоны
Акико Сакагути
Акико Сакагути
Akiko Sakaguchi
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
7.7
Шепот сердца
(1995)
Билеты
Фильмография Акико Сакагути
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Драма
Мелодрама
Год
Все
1995
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7.7
Шепот сердца
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
анимация, драма, мелодрама, аниме
1995, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
