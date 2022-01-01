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Шепот сердца Шепот сердца
Киноафиша Фильмы Шепот сердца Шепот сердца, 1995: актеры и роли
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart Шепот сердца 1995 / Япония
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Шепот сердца, 1995: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ёсифуми Кондо Yoshifumi Kondō
В ролях
Ёко Хонна Кадзуо Такахаси Kazuo Takahashi Такаси Татибана Takashi Tachibana Сигеру Мурой Сигеру Цуюгути Shigeru Tsuyuguchi Кэйдзю Кобаяси Keiju Kobayashi Минами Такаяма Минами Такаяма Minami Takayama Ёриэ Ямасита Маюми Иидзука Mayumi Iizuka Май Тиба Тосио Судзуки Toshio Suzuki Сатору Такахаси Satoru Takahashi Акико Сакагути Akiko Sakaguchi Хироми Ясуда Тацуя Окада Ёсихиро Имай Наохиса Иноуэ Naohisa Inoue Сугуру Эгава Сиро Кисибэ
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