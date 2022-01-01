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Шепот сердца
Шепот сердца, 1995: актеры и роли
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
Шепот сердца
1995 / Япония
7.2
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14
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Шепот сердца, 1995: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ёсифуми Кондо
Yoshifumi Kondō
В ролях
Ёко Хонна
Кадзуо Такахаси
Kazuo Takahashi
Такаси Татибана
Takashi Tachibana
Сигеру Мурой
Сигеру Цуюгути
Shigeru Tsuyuguchi
Кэйдзю Кобаяси
Keiju Kobayashi
Минами Такаяма
Minami Takayama
Ёриэ Ямасита
Маюми Иидзука
Mayumi Iizuka
Май Тиба
Тосио Судзуки
Toshio Suzuki
Сатору Такахаси
Satoru Takahashi
Акико Сакагути
Akiko Sakaguchi
Хироми Ясуда
Тацуя Окада
Ёсихиро Имай
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