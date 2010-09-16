Меню
Кэйдзю Кобаяси
Keiju Kobayashi
Кэйдзю Кобаяси
Кэйдзю Кобаяси
Keiju Kobayashi
Дата рождения
23 ноября 1923
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
16 сентября 2010
Карьера
Актер
Популярные фильмы
7.7
Шепот сердца
(1995)
Билеты
7.5
Отважный самурай
(1962)
6.9
Самурай убийца
(1965)
Фильмография Кэйдзю Кобаяси
7.7
Шепот сердца
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
анимация, драма, мелодрама, аниме
1995, Япония
5.5
Гибель Японии
Nippon chinbotsu
триллер, фантастика
1973, Япония
6.9
Самурай убийца
Samurai assassin
приключения, драма, боевик
1965, Япония
7.5
Отважный самурай
Tsubaki Sanjûrô
приключения, боевик, комедия, драма
1962, Япония
