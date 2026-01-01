Оповещения от Киноафиши
Маюми Иидзука
Mayumi Iizuka
Маюми Иидзука
Маюми Иидзука
Mayumi Iizuka
Дата рождения
3 января 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Рост
148 см
Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.7
Шепот сердца
(1995)
7.3
Еще вчера
(1991)
Фильмография Маюми Иидзука
7.7
Шепот сердца
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
анимация, драма, мелодрама, аниме
1995, Япония
Смотреть трейлер
7.3
Еще вчера
Omohide poro poro / Only Yesterday
анимация, драма, аниме
1991, Япония
Смотреть трейлер
