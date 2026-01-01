Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маюми Иидзука
Маюми Иидзука Mayumi Iizuka
Киноафиша Персоны Маюми Иидзука

Маюми Иидзука

Mayumi Iizuka

Дата рождения
3 января 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Рост
148 см
Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Шепот сердца 7.7
Шепот сердца (1995)
Еще вчера 7.3
Еще вчера (1991)

Фильмография Маюми Иидзука

Жанр
Год
Шепот сердца 7.7
Шепот сердца Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
анимация, драма, мелодрама, аниме 1995, Япония
Смотреть трейлер
Еще вчера 7.3
Еще вчера Omohide poro poro / Only Yesterday
анимация, драма, аниме 1991, Япония
Смотреть трейлер
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше