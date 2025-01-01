Меню
О персоне
Фильмография
Ёко Хонна
Yoko Honna
Ёко Хонна
Ёко Хонна
Yoko Honna
Дата рождения
7 января 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
7.7
Шепот сердца
(1995)
7.3
Еще вчера
(1991)
Фильмография Ёко Хонна
7.7
Шепот сердца
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
анимация, драма, мелодрама, аниме
1995, Япония
7.3
Еще вчера
Omohide poro poro / Only Yesterday
анимация, драма, аниме
1991, Япония
