Ёко Хонна
Ёко Хонна
Ёко Хонна

Ёко Хонна

Yoko Honna

Дата рождения
7 января 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса

Популярные фильмы

Шепот сердца
Шепот сердца (1995)
Еще вчера
Еще вчера (1991)

Фильмография Ёко Хонна

Все 2 Фильмы 2 Актриса 2
Шепот сердца
Шепот сердца Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
анимация, драма, мелодрама, аниме 1995, Япония
Еще вчера
Еще вчера Omohide poro poro / Only Yesterday
анимация, драма, аниме 1991, Япония
