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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Мартин Брест
Martin Brest
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Персоны
Мартин Брест
Мартин Брест
Martin Brest
Дата рождения
8 августа 1951
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Актер, Продюсер
Биография Мартин Брест
Родился 8 августа 1951 года. Бронкс, Нью-Йорк, США.
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(1975)
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(1992)
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(1998)
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1998, США
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Запах женщины
Scent of a Woman
драма
1992, США
7.5
Успеть до полуночи
Midnight Run
комедия, боевик, приключения, триллер, криминал
1988, США
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Полицейский из Беверли-Хиллз
Beverly Hills Cop
драма, боевик, триллер, комедия
1984, США
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