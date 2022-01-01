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Мартин Брест
Мартин Брест
Martin Brest
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Мартин Брест
Martin Brest
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Дата рождения
8 августа 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Актер, Продюсер
Биография Мартин Брест
Родился 8 августа 1951 года. Бронкс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Мартин Брест
Джильи
криминал, комедия, мелодрама
2003, США
5.0
Знакомьтесь, Джо Блэк
мелодрама, мистика, фэнтези, драма
1998, США
7.0
Запах женщины
драма
1992, США
8.0
Успеть до полуночи
комедия, боевик, приключения, триллер, криминал
1988, США
7.0
Полицейский из Беверли-Хиллз
драма, боевик, триллер, комедия
1984, США
7.0
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