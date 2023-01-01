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Кошмар перед Рождеством
Кошмар перед Рождеством, 1993: актеры и роли
The Nightmare Before Christmas
Кошмар перед Рождеством
1993 / США
7.8
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Кошмар перед Рождеством, 1993: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Генри Селик
Henry Selick
В ролях
Дэнни Элфман
Крис Сарандон
Chris Sarandon
Уильям Хикки
William Hickey
Кэтрин О'Хара
Catherine O'Hara
Гленн Шэдикс
Glenn Shadix
Пол Рубенс
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