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Кошмар перед Рождеством Кошмар перед Рождеством
Киноафиша Фильмы Кошмар перед Рождеством Кошмар перед Рождеством, 1993: актеры и роли
The Nightmare Before Christmas Кошмар перед Рождеством 1993 / США
7.8 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Кошмар перед Рождеством, 1993: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Генри Селик Henry Selick
В ролях
Дэнни Элфман Крис Сарандон Крис Сарандон Chris Sarandon Уильям Хикки William Hickey Кэтрин О'Хара Кэтрин О'Хара Catherine O'Hara Гленн Шэдикс Glenn Shadix Пол Рубенс Paul Reubens Кен Пэйдж Грег Прупс Грег Прупс Greg Proops
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