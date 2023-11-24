Тим Бертон не собирается возвращаться к «Кошмару перед Рождеством»

Слухи о потенциальном сиквеле, спин-оффе или приквеле знаменитого мультфильма «Кошмар перед Рождеством» (1993) время от времени возникают в сети уже не один год, однако Тим Бертон, являющийся автором идеи фильма, его продюсером и создателем облика главных героев, выступает решительно против любого из вариантов. В свежем интервью журналу Empire кинематографист заявил:

«Для меня этот фильм необычайно важен. Я уже делал в своей карьере сиквелы, я делал много других вещей, я делал перезапуски, я делал все это дерьмо, не так ли? Я не хочу, чтобы такое случилось с этой картиной. Мило, что люди, вероятно, заинтересованы в каком-то продолжении, но мне самому это не интересно. Я чувствую себя стариком, который имеет небольшую собственность, но отказывается ее продавать мощному предприятию, желающему заполучить мою землю. Прочь с моей земли! [сварливым голосом] Мерзкие маленькие… Вы не получите мою собственность! Мне плевать, что вы хотите построить. Вы зашли на мою территорию… Где мое ружье?»

Любопытно, что Бертон, завершив работу над хитовым сериалом «Уэнсдэй» в рамках франшизы «Семейка Аддамс», взялся за сиквел своей другой культовой картины — «Битлджус» (1998). Съемки сиквела уже завершились, сейчас проект находится на стадии постпроизводства. Премьера намечена на 5 сентября 2024 года.