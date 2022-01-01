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Киноафиша Фильмы Операция "Валькирия" Операция "Валькирия", 2008: актеры и роли
Valkyrie Операция "Валькирия" 2008 / США / Германия
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75 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Операция "Валькирия", 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Сингер Брайан Сингер Bryan Singer
В ролях
Том Круз Том Круз Tom Cruise Стивен Фрай Стивен Фрай Stephen Fry Кэрис ван Хаутен Кэрис ван Хаутен Carice van Houten Томас Кречман Томас Кречман Thomas Kretschmann Билл Найи Билл Найи Bill Nighy Теренс Стэмп Теренс Стэмп Terence Stamp Том Уилкинсон Том Уилкинсон Tom Wilkinson Кеннет Брана Кеннет Брана Kenneth Branagh Эдди Иззард Эдди Иззард Eddie Izzard Халина Рейн Halina Reijn Маттиас Швейгофер Кристиан Беркель Кристиан Беркель Christian Berkel Кевин МакНэлли Кевин МакНэлли Kevin McNally Дэвид Шофилд David Schofield
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