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Операция "Валькирия"
Операция "Валькирия", 2008: актеры и роли
Valkyrie
Операция "Валькирия"
2008 / США / Германия
Трейлер
7.5
Оцените
75
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Операция "Валькирия", 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Сингер
Bryan Singer
В ролях
Том Круз
Tom Cruise
Стивен Фрай
Stephen Fry
Кэрис ван Хаутен
Carice van Houten
Томас Кречман
Thomas Kretschmann
Билл Найи
Bill Nighy
Теренс Стэмп
Terence Stamp
Том Уилкинсон
Tom Wilkinson
Кеннет Брана
Kenneth Branagh
Эдди Иззард
Eddie Izzard
Халина Рейн
Halina Reijn
Маттиас Швейгофер
Кристиан Беркель
Christian Berkel
Кевин МакНэлли
Kevin McNally
Дэвид Шофилд
David Schofield
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