Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беглец" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джуно Джуно
Киноафиша Фильмы Джуно Джуно, 2007: актеры и роли
Juno Джуно 2007 / США
7.4 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Джуно, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джейсон Райтман Джейсон Райтман Jason Reitman
В ролях
Эллиот Пейдж Эллиот Пейдж Elliot Page Майкл Сера Майкл Сера Michael Cera Дженнифер Гарнер Дженнифер Гарнер Jennifer Garner Джейсон Бэйтман Джейсон Бэйтман Jason Bateman Эллисон Дженни Эллисон Дженни Allison Janney Дж.К. Симмонс Дж.К. Симмонс J.K. Simmons Оливия Тирлби Оливия Тирлби Olivia Thirlby Айлин Педде Рэйн Уилсон Рэйн Уилсон Rainn Wilson Дэниэл Кларк Daniel Clark Дарла Ванденбоссхе Аман Йохал Эмили Перкинс Emily Perkins Кирстен Уильямсон Kirsten Williamson Эмили Теннант Эмили Теннант Emily Tennant Пегги Логан Peggy Logan Кэмерон Брайт Cameron Bright Уэнди Расселл Валери Тиан Валери Тиан Valerie Tian
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App