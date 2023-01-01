Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беглец"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Джуно
Джуно, 2007: актеры и роли
Juno
Джуно
2007 / США
Трейлер
7.4
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Джуно, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джейсон Райтман
Jason Reitman
В ролях
Эллиот Пейдж
Elliot Page
Майкл Сера
Michael Cera
Дженнифер Гарнер
Jennifer Garner
Джейсон Бэйтман
Jason Bateman
Эллисон Дженни
Allison Janney
Дж.К. Симмонс
J.K. Simmons
Оливия Тирлби
Olivia Thirlby
Айлин Педде
Рэйн Уилсон
Rainn Wilson
Дэниэл Кларк
Daniel Clark
Дарла Ванденбоссхе
Аман Йохал
Эмили Перкинс
Emily Perkins
Кирстен Уильямсон
Kirsten Williamson
Эмили Теннант
Emily Tennant
Пегги Логан
Peggy Logan
Кэмерон Брайт
Cameron Bright
Уэнди Расселл
Валери Тиан
Valerie Tian
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Остров иллюзий
Рецензия
Отзывы
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»