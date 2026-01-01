Оповещения от Киноафиши
Джуно
Награды и номинации фильма Джуно
Награды и номинации фильма Джуно 2007
Оскар 2008
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Best Female Performance
Победитель
Best Female Performance
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2007
Приз зрительских симпатий
Номинант
Как Дональд Трамп спас главный новогодний фильм всех времен и народов: сам появился в нем на 2 секунды
