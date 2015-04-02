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Джуно
Отзывы о фильме «Джуно»
Juno
Джуно
2007 / США
Трейлер
7.4
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Лил
2 апреля 2015, 12:51
Если честно, нудноватый фильм.
Но посмотреть только лишь на милейшего Майка Сера, которого озвучивает один и тот же человек таким дрожааащим голосом - ах, это могут понять только девушки:)))
Короче, трогательный фильм о чувствах, шедевром назвать трудно;)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Сашечка
2 апреля 2015, 12:51
"веселое, душевное кино"??? вы о чём вообще люди?
посмотрела и испытала шок... мы не то что за своих детей, мы за себя не умеем нести ответственность!!
грустно и страшно ...
а подросткам бы вообще запретила смотреть это кино... а то они так и научатся залетать-рожать-отдавать кому-то
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Сашечкка
2 апреля 2015, 12:51
"веселое, душевное кино"??? вы о чём вообще люди?
посмотрела и испытала шок... мы не то что за своих детей, мы за себя не умеем нести ответственность!!
грустно и страшно ...
а подросткам бы вообще запретила смотреть это кино... а то они так и научатся залетать-рожать-отдавать кому-то
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Outcast
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Paul, 07/03/2008 - 20:35:58):
в OST картины я обнаружил композицию «Sonic Youth».
Странно, если бы Вы ее не обнаружили - она звучала в кадре.
Цитата (Paul, 07/03/2008 - 16:02:27):
В сценарии есть, конечно, спорные, совсем чуть-чуть пошлые рассуждения главной героини, но, с другой стороны, подростки в фильмах должны мыслить реально, как в жизни, а, не изъясняясь языком Шекспира, дискутировать о непрерывности пространственно-временного континуума и механизмах его искривления.
Дело не в рассуждениях, дело в том, что фимльм - бездушный и бессмысленный. Всем все сходит с рук и все гадят себе и окружающим. И при этом всем весело - пустой фильм, проповедующий пустоту. Даешь делать подолсти - это сходит с рук. В общем, кино для тех, кто не хочет задумываться.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Outcast
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Katarina от 08/03/2008 - 19:29:50
Дело не в шуточках: дело в том, что в конце фильма все характеры были на том же этапе развития, что и в начале, а скорее, даже регрессировали. Никто не устыдился, никто не сделал для себя выводов. Джуно - сделала вывод о том, что можно бросить ребенка, и это - нормально, ее бойфренд - о том, что можно не поддерживать мать своего ребенка, и это - нормально. Неудавшийся рокер - о том, что можно бросить несчастную жену одну в ожидании ребенка - и это - нормально. Родители Джуно - что можно потворствовать желанию подростка не отвечать за свои поступки, и это - нормально. Одна героиня Гарнер осталась при ребенке, но, учитывая ее истеричность, непонятно, не будет ли она этого ребенка лупить. Мир безответственных эгоистов, и всем - весело. Все они мне глубоко неприятны. И фильм о неприятных людях - тоже.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Outcast
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Katarina от 08/03/2008 - 20:08:16
Плакать - не значит сделать выводы. После выводов следует поступок, а не жалкая рефлексия.
А рокер - он не женщины испугался, а ответственности. Он - инфантильный человек, в 40 лет мечтающий стать рок-звездой. Таких немало, но не желая взрослеть они на всю жизнь остаются пустыми ничтожествами. Таких сейчас много вокруг - тех, кто хочет развлекаться, не думая о последствиях.
То, что они испытывают слабые укоры совести, их не оправдывает. Еще раз подчеркиваю, что мне все это отвратительно. Такие люди, ИМХО, ближе к обезьяне, чем к человеку. И мне неприятно, что никто не хочет этого понимать. Это симптоматично. И дальше будет только хуже. Хау... ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Outcast
2 апреля 2015, 12:51
Никто не ставил диагноз никому - на личности здесь никто не переходил. Речь шла именно о фильме, как отражении реальности. Если кто-то видит в этом зеркале себя - здесь не моя вина. Просто горько от этого фильма, и все. Каждому - свое.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Outcast
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Paul от 09/03/2008 - 00:58:30
Приведите пример.
Цитата (Paul, 09/03/2008 - 00:58:30):
Кстати, именно в первом случае героиня не сделала бы «поступка» (осталась бы с ребёнком, воспитывала его, стала малолетней мамой, недоучилась, словом она бы поплыла по течению, не сделав ничего, чтобы изменить ситуацию).
Поступок предполагает движение души, ответственность, а отсутствие оной - отсутствие поступка (а вы, видимо, имеете в виду "действие" - это уж, простите меня, занудство). Как кукушка - отложила яйцо, и улетела. А отдав ребенка, она жизнь себе не загубила? Она будет радостно жить, сознавая, что чужие неадекватные люди воспитывают ее ребенка? Флаг ей в руки.
Цитата (Paul, 09/03/2008 - 00:58:30):
Знаете, он человек творческий, и, судя по всему, целеустремлённая личность, не желающая плыть по течению. Он хочет большего – самореализации. Жена подавляет его, в результате, он пока ограничивается рекламой (что любого нормального уважающего себя композитора устроить не может). Вообще, если в семье есть такой конфликт, разность интересов, которые люди пережить не в силах, то, может, лучше разойтись пока по 25, чем ждать сорока?
Плохому танцору и яйца мешают. Во-первых, им не 25, а под 40. Во-вторых, брак - это труд.
Цитата (Paul, 09/03/2008 - 00:58:30):
Но фильм не должен быть идеально правильным и оптимальным. Это вам не топология интегральной микросхемы.
Никто этого не утверждает. Просто фильм проповедует отсутствие духовных ценностей, ответственности и совести, и при этом нравится многим. Значит, многим нравится отсутствие совести, ответственности и духовных ценностей. Фильм не принадлежит к чисто развлекательному жанру, снят независимым режиссером и является фестивальным хитом, обожаемым интеллектуалами. Значит, месседж фильма им близок. Слава Богу, киноакадемики не интеллектуалы. Искусство не есть красивая игрушка. Оно несет некий духовный заряд. Здесь - отрицательный. Тупое бл*дство и эгоизм - наше фсё.
Цитата (Paul, 09/03/2008 - 00:58:30):
Он не ожидал ничего подобного, находился в шоке, не знал, как себя вести, стеснялся, даже боялся спросить, что ему делать. Нормальная реакция подростка (ну не должны в фильме все герои вести себя словно запрограммированные на оптимально-правильную модель поведения машины будущего).
Нормальная реакция любящего - пытаться "через немогу" помочь любимому. Вспомните свой опыт. Я верю, что Вы бы так не поступили. Любовь - это эгоизм, помноженный на самопожертвование, а не показанная нам душевная тупость. Он что, коматозник, 9 месяцев в шоке пребывать?
Цитата (Paul, 09/03/2008 - 00:58:30):
А что должны были сделать родители Джуно, взять дробовик и пристрелить девчонку? Ведь, судя по её поведению, она и так всё понимала, так что нечего было устраивать проповеди (не в церкви ведь). Кстати, если бы Джуно его оставила своим родителям, пошла учиться, уехала, то ребёнка бы видела лишь на выходных (а то и на каникулах между триместрами), а ребёнок должен знать маму в лицо.
Этот ребенок не узнает маму в лицо. Родители же должны были с ней поговорить на предмет того, нравственно ли сплавлять ребенка первым попавшимся людям по газете. Человек, который умеет любить, и собаку чужим никогда не отдаст.
Цитата (Paul, 09/03/2008 - 00:58:30):
И вообще, по секрету скажу, проповеднические речи в фильмах рушат всю магию кино, превращая произведение искусства в нравоучительное назидание.
Кино поведало Вам свои секреты? Секрет кино в том, что оно для каждого - свое, и разные люди видят в нем разное. Для того, чтобы это понять - не обязательно все время ссылаться на рецензии западных критиков и заниматься навязчивым самопиаром. Кино - интерактивное искусство, так как оно так или иначе задевает наше эго. И заставляет задуматься. Или не заставляет. В зависимости от степени развития зрителя.
Цитата (Paul, 09/03/2008 - 00:58:30):
Да она вся светилась, когда видела детей. И не было в ней истеричности! Лишь шок от безысходности, в момент осознания того, что её семья разрушилась.
Она все время тряслась и нервничала. Детей она любила, но это не значит, что она обязательно будет хорошей матерью. Люди с нервными проблемами - обычно плохие родители, потому что зациклены на самих себе и срывают свои нервные проблемы на детях.
Пол, я больше не хочу вступать с Вами в спор. Ваша точка зрения мне понятна и я ее не разделяю. Это уже не спор о кино, а спор о жизненных ценностях, а они у всех разные.
2 апреля 2015, 12:51
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CRYSTAL
2 апреля 2015, 12:51
на мой взгляд, фильм просто замечательный..сходила один раз, вечером...потом дня три под впечатлением))
на следующее же утро скачала саундтреки к фильму...до сих пор в плеере..хожу и слушаю..просто здорово))
и сам фильм уже тоже скачался..там конечно не то качество перевода, что в кинотеатре, но картинка не пострадала))
в общем, фильм по-моему из той категории, которые приятно пересмотреть не на один раз..к примеру, унылым осенним вечером сесть в кресло и ..))))
2 апреля 2015, 12:51
0
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Но посмотреть только лишь на милейшего Майка Сера, которого озвучивает один и тот же человек таким дрожааащим голосом - ах, это могут понять только девушки:)))
Короче, трогательный фильм о чувствах, шедевром назвать трудно;)
посмотрела и испытала шок... мы не то что за своих детей, мы за себя не умеем нести ответственность!!
грустно и страшно ...
а подросткам бы вообще запретила смотреть это кино... а то они так и научатся залетать-рожать-отдавать кому-то
посмотрела и испытала шок... мы не то что за своих детей, мы за себя не умеем нести ответственность!!
грустно и страшно ...
а подросткам бы вообще запретила смотреть это кино... а то они так и научатся залетать-рожать-отдавать кому-то
Цитата (Paul, 07/03/2008 - 16:02:27):В сценарии есть, конечно, спорные, совсем чуть-чуть пошлые рассуждения главной героини, но, с другой стороны, подростки в фильмах должны мыслить реально, как в жизни, а, не изъясняясь языком Шекспира, дискутировать о непрерывности пространственно-временного континуума и механизмах его искривления.
Дело не в рассуждениях, дело в том, что фимльм - бездушный и бессмысленный. Всем все сходит с рук и все гадят себе и окружающим. И при этом всем весело - пустой фильм, проповедующий пустоту. Даешь делать подолсти - это сходит с рук. В общем, кино для тех, кто не хочет задумываться.
Дело не в шуточках: дело в том, что в конце фильма все характеры были на том же этапе развития, что и в начале, а скорее, даже регрессировали. Никто не устыдился, никто не сделал для себя выводов. Джуно - сделала вывод о том, что можно бросить ребенка, и это - нормально, ее бойфренд - о том, что можно не поддерживать мать своего ребенка, и это - нормально. Неудавшийся рокер - о том, что можно бросить несчастную жену одну в ожидании ребенка - и это - нормально. Родители Джуно - что можно потворствовать желанию подростка не отвечать за свои поступки, и это - нормально. Одна героиня Гарнер осталась при ребенке, но, учитывая ее истеричность, непонятно, не будет ли она этого ребенка лупить. Мир безответственных эгоистов, и всем - весело. Все они мне глубоко неприятны. И фильм о неприятных людях - тоже.
Плакать - не значит сделать выводы. После выводов следует поступок, а не жалкая рефлексия.
А рокер - он не женщины испугался, а ответственности. Он - инфантильный человек, в 40 лет мечтающий стать рок-звездой. Таких немало, но не желая взрослеть они на всю жизнь остаются пустыми ничтожествами. Таких сейчас много вокруг - тех, кто хочет развлекаться, не думая о последствиях.
То, что они испытывают слабые укоры совести, их не оправдывает. Еще раз подчеркиваю, что мне все это отвратительно. Такие люди, ИМХО, ближе к обезьяне, чем к человеку. И мне неприятно, что никто не хочет этого понимать. Это симптоматично. И дальше будет только хуже. Хау... ✊
Приведите пример.
Цитата (Paul, 09/03/2008 - 00:58:30):Кстати, именно в первом случае героиня не сделала бы «поступка» (осталась бы с ребёнком, воспитывала его, стала малолетней мамой, недоучилась, словом она бы поплыла по течению, не сделав ничего, чтобы изменить ситуацию).Поступок предполагает движение души, ответственность, а отсутствие оной - отсутствие поступка (а вы, видимо, имеете в виду "действие" - это уж, простите меня, занудство). Как кукушка - отложила яйцо, и улетела. А отдав ребенка, она жизнь себе не загубила? Она будет радостно жить, сознавая, что чужие неадекватные люди воспитывают ее ребенка? Флаг ей в руки.Цитата (Paul, 09/03/2008 - 00:58:30):Знаете, он человек творческий, и, судя по всему, целеустремлённая личность, не желающая плыть по течению. Он хочет большего – самореализации. Жена подавляет его, в результате, он пока ограничивается рекламой (что любого нормального уважающего себя композитора устроить не может). Вообще, если в семье есть такой конфликт, разность интересов, которые люди пережить не в силах, то, может, лучше разойтись пока по 25, чем ждать сорока? Плохому танцору и яйца мешают. Во-первых, им не 25, а под 40. Во-вторых, брак - это труд.Цитата (Paul, 09/03/2008 - 00:58:30):Но фильм не должен быть идеально правильным и оптимальным. Это вам не топология интегральной микросхемы. Никто этого не утверждает. Просто фильм проповедует отсутствие духовных ценностей, ответственности и совести, и при этом нравится многим. Значит, многим нравится отсутствие совести, ответственности и духовных ценностей. Фильм не принадлежит к чисто развлекательному жанру, снят независимым режиссером и является фестивальным хитом, обожаемым интеллектуалами. Значит, месседж фильма им близок. Слава Богу, киноакадемики не интеллектуалы. Искусство не есть красивая игрушка. Оно несет некий духовный заряд. Здесь - отрицательный. Тупое бл*дство и эгоизм - наше фсё.Цитата (Paul, 09/03/2008 - 00:58:30):Он не ожидал ничего подобного, находился в шоке, не знал, как себя вести, стеснялся, даже боялся спросить, что ему делать. Нормальная реакция подростка (ну не должны в фильме все герои вести себя словно запрограммированные на оптимально-правильную модель поведения машины будущего). Нормальная реакция любящего - пытаться "через немогу" помочь любимому. Вспомните свой опыт. Я верю, что Вы бы так не поступили. Любовь - это эгоизм, помноженный на самопожертвование, а не показанная нам душевная тупость. Он что, коматозник, 9 месяцев в шоке пребывать?Цитата (Paul, 09/03/2008 - 00:58:30):А что должны были сделать родители Джуно, взять дробовик и пристрелить девчонку? Ведь, судя по её поведению, она и так всё понимала, так что нечего было устраивать проповеди (не в церкви ведь). Кстати, если бы Джуно его оставила своим родителям, пошла учиться, уехала, то ребёнка бы видела лишь на выходных (а то и на каникулах между триместрами), а ребёнок должен знать маму в лицо. Этот ребенок не узнает маму в лицо. Родители же должны были с ней поговорить на предмет того, нравственно ли сплавлять ребенка первым попавшимся людям по газете. Человек, который умеет любить, и собаку чужим никогда не отдаст. Цитата (Paul, 09/03/2008 - 00:58:30):И вообще, по секрету скажу, проповеднические речи в фильмах рушат всю магию кино, превращая произведение искусства в нравоучительное назидание. Кино поведало Вам свои секреты? Секрет кино в том, что оно для каждого - свое, и разные люди видят в нем разное. Для того, чтобы это понять - не обязательно все время ссылаться на рецензии западных критиков и заниматься навязчивым самопиаром. Кино - интерактивное искусство, так как оно так или иначе задевает наше эго. И заставляет задуматься. Или не заставляет. В зависимости от степени развития зрителя.Цитата (Paul, 09/03/2008 - 00:58:30):Да она вся светилась, когда видела детей. И не было в ней истеричности! Лишь шок от безысходности, в момент осознания того, что её семья разрушилась. Она все время тряслась и нервничала. Детей она любила, но это не значит, что она обязательно будет хорошей матерью. Люди с нервными проблемами - обычно плохие родители, потому что зациклены на самих себе и срывают свои нервные проблемы на детях.
Пол, я больше не хочу вступать с Вами в спор. Ваша точка зрения мне понятна и я ее не разделяю. Это уже не спор о кино, а спор о жизненных ценностях, а они у всех разные.
на следующее же утро скачала саундтреки к фильму...до сих пор в плеере..хожу и слушаю..просто здорово))
и сам фильм уже тоже скачался..там конечно не то качество перевода, что в кинотеатре, но картинка не пострадала))
в общем, фильм по-моему из той категории, которые приятно пересмотреть не на один раз..к примеру, унылым осенним вечером сесть в кресло и ..))))
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