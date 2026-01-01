Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Яцек Коман
Jacek Koman
Киноафиша
Персоны
Яцек Коман
Яцек Коман
Jacek Koman
Дата рождения
15 августа 1956
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Путешественник
Биография Яцека Комана
Родился 15 августа 1956 года. Бельско-Бяло, Польша.
Развернуть
Популярные фильмы
8.2
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер
(2012)
8.0
Решала
(2018)
7.9
Доктор Блейк
(2013)
Фильмография Яцека Комана
5.8
Последние дни космической эры
драма, комедия
2024, Австралия
7.7
Конклав
Conclave
триллер
2024, Великобритания / США
Смотреть трейлер
6.7
Далекие холмы
драма, приключения, мини-сериал
2023, Австралия/США
4.1
Ловец душ
Soulcatcher
боевик, приключения, триллер
2023, Польша
Смотреть трейлер
7.1
Новые детективные истории мисс Фишер
драма, криминал, детектив
2019, Австралия
6.6
Икар
Ikar. Legenda Mietka Kosza
биография, драма
2019, Польша
8
Решала
драма, комедия, криминал
2018, США
7
Джунгли
Jungle
боевик, приключения, триллер
2017, Австралия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Показать еще
Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так
Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
Ковры — прошлый век и колхоз: на осень и зиму лучше выбрать 3 покрытия — тёплые, стильные и без вечной пыли
Иностранцы пересняли советскую драму с Леоновым — рейтинг на «Кинопоиске» рухнул с 8.3 до 4.8: превратили в пошлую комедию
19 000 000 зрителей уже подсели на свежий сериал от Netflix — «начав, досмотрите каждую серию до конца» (даже если на часах уже 2 часа ночи)
Новое «Твое сердце будет разбито» выйдет уже в 2028-м: в ромкоме экранизируют бестселлер — его читали 500 тысяч россиян
1 сентября отгремело, эти сериалы тоже «пошли в первый класс»: 5 российских хитов, которым исполнилось 7 лет
С 3 по 15 сентября — настоящий сериалопад: 8 громких проектов возвращаются с новыми сезонами — от «Джентльменов» до «Вавилон-Берлин»
Эти русские были так хороши, что остались в мире Marvel на десятки лет: и Чёрная Вдова там далеко не самая странная
«Любовь и голуби», а также тесты: только фанаты ответят на 5 вопросов о комедии Меньшова
Зря ждали целый год? 2 сезон «Олдскула» с Ароновой уже доступен для просмотра — и не обошлось без ложки дегтя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить