Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегалодон"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мулен Руж
Мулен Руж, 2001: актеры и роли
Moulin Rouge!
Мулен Руж
2001 / Австрия / США
Трейлер
7.4
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Мулен Руж, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Баз Лурманн
Baz Luhrmann
В ролях
Николь Кидман
Nicole Kidman
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Джон Легуизамо
John Leguizamo
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Гарри МакДоналд
Яцек Коман
Jacek Koman
Мэттью Уиттет
Matthew Whittet
Керри Уокер
Кристин Ану
Натали Джексон Мендоса
Natalie Jackson Mendoza
Лара Малкеи
Дэвид Уэнэм
David Wenham
Кайли Миноуг
Kylie Minogue
Оззи Озборн
Лайнэл Хэфт
Кит Робинсон
Keith Robinson
Питер Уитфорд
Peter Whitford
Ричард Роксбург
Richard Roxburgh
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Рецензия
Отзывы
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Юра дворник
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, драма
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке