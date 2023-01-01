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Мулен Руж Мулен Руж
Киноафиша Фильмы Мулен Руж Мулен Руж, 2001: актеры и роли
Moulin Rouge! Мулен Руж 2001 / Австрия / США
7.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Мулен Руж, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Баз Лурманн Баз Лурманн Baz Luhrmann
В ролях
Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Джон Легуизамо Джон Легуизамо John Leguizamo Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Гарри МакДоналд Яцек Коман Яцек Коман Jacek Koman Мэттью Уиттет Matthew Whittet Керри Уокер Кристин Ану Натали Джексон Мендоса Натали Джексон Мендоса Natalie Jackson Mendoza Лара Малкеи Дэвид Уэнэм Дэвид Уэнэм David Wenham Кайли Миноуг Кайли Миноуг Kylie Minogue Оззи Озборн Лайнэл Хэфт Кит Робинсон Keith Robinson Питер Уитфорд Peter Whitford Ричард Роксбург Ричард Роксбург Richard Roxburgh
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