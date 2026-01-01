Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Мулен Руж Награды и номинации фильма Мулен Руж

Награды и номинации фильма Мулен Руж 2001

Оскар 2002 Оскар 2002
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший грим и причёски
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001 Каннский кинофестиваль 2001
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2002 Золотой глобус 2002
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Anthony Asquith Award for Film Music
Победитель
Anthony Asquith Award for Film Music
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 David Lean Award for Direction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002 MTV Movie & TV Awards 2002
Best Musical Sequence
Победитель
Best Female Performance
Победитель
Best Cameo
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
 Best Musical Sequence
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002 Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
 Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
