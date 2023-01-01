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Афера Стивена Гласса
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Shattered Glass
Афера Стивена Гласса
2003 / США / Канада
7.6
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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