Маленькая Италия, 2018

Режиссер и актер Дональд Питри снял милую романтическую комедию, где вновь сталкиваются две враждующие семьи, и на фоне их противоборства разворачивается любовная история. Главные роли в картине исполнили Хейден Кристенсен («Звездные войны. Эпизод III — Месть ситхов», «Телепорт»), Эмма Робертс («Мы — миллеры», «Оторва»), Алисса Милано («Зачарованные», «Патология»), Дэнни Айелло («Последний дон», «Пурпурная роза Каира»), Андреа Мартин («Богус», «Червяк Джим»), Джейн Сеймур («Доктор Куин: женщина-врач», «Французская революция»).

Маленькая Италия — район в канадском городе Торонто, где живет множество иммигрантов из солнечной европейской страны. Раньше родители Никки и родители Лео дружили семьями, но когда и те, и другие открыли свои пиццерии, между ними началась ожесточенная конкуренция. Повзрослев, Никки и Лео влюбляются друг в друга, но война между семьями серьезно осложняет перспективы их отношений.