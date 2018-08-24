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Маленькая Италия Маленькая Италия
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Little Italy

Маленькая Италия, 2018

2018 / Канада / США
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Комедия с Хайденом Кристенсеном и Эммой Робертс о любви между наследниками враждующих семей
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер и актер Дональд Питри снял милую романтическую комедию, где вновь сталкиваются две враждующие семьи, и на фоне их противоборства разворачивается любовная история. Главные роли в картине исполнили Хейден Кристенсен («Звездные войны. Эпизод III — Месть ситхов», «Телепорт»), Эмма Робертс («Мы — миллеры», «Оторва»), Алисса Милано («Зачарованные», «Патология»), Дэнни Айелло («Последний дон», «Пурпурная роза Каира»), Андреа Мартин («Богус», «Червяк Джим»), Джейн Сеймур («Доктор Куин: женщина-врач», «Французская революция»).

Маленькая Италия — район в канадском городе Торонто, где живет множество иммигрантов из солнечной европейской страны. Раньше родители Никки и родители Лео дружили семьями, но когда и те, и другие открыли свои пиццерии, между ними началась ожесточенная конкуренция. Повзрослев, Никки и Лео влюбляются друг в друга, но война между семьями серьезно осложняет перспективы их отношений. 

  • Эмма Робертс была замечена на съемочной площадке в красной рубашке с надписью: “A slice of heaven” (“кусочек рая”). Джулия Робертс, реальная тетя Эммы, носила точно такую же рубашку “Мистической пицце”, фильме, снятом тем же режиссером.
  • Актер Хайден Кристенсен подвернул лодыжку во время съемок сцены футбола под дождем. Съемки были остановлены на неделю.
  • Последний фильм актера Дэнни Айелло.
  • Хотя через 10 месяцев после выхода фильма марихуана в Канаде была легализована, добавление соуса для пиццы по-прежнему считалось бы незаконным, кроме тех случаев, когда соус продавался в специальном государственном магазине.
  • Постер фильма подвергся многочисленным насмешкам за свою чрезмерную “мягкость”.
  • Во время рекламного продвижения фильма его сюжет преподносился как история современных Ромео и Джульетты.

Родители Лео, как и родители Никки, приехали в Америку из Италии и открыли здесь свою пиццерию. Между двумя ресторанами и двумя семьями устанавливается ожесточенная конкуренция. Тем временем между Лео и Никки, вопреки всему, завязывается роман.

5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 21 сентября 2018
Премьера в мире 24 августа 2018
Возраст 12+
Режиссер
Дональд Петри
В ролях
Хайден Кристенсен
Хайден Кристенсен
Эмма Робертс
Эмма Робертс
Алисса Милано
Алисса Милано
Дэнни Айелло
Андреа Мартин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Маленькая Италия 2 постера
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Маленькая Италия
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