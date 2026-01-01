Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Афера Стивена Гласса
Награды и номинации фильма Афера Стивена Гласса
Награды и номинации фильма Афера Стивена Гласса 2003
Золотой глобус 2004
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
