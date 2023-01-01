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Афера Стивена Гласса Афера Стивена Гласса
Киноафиша Фильмы Афера Стивена Гласса Афера Стивена Гласса, 2003: актеры и роли
Shattered Glass Афера Стивена Гласса 2003 / США / Канада
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Афера Стивена Гласса, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Билли Рэй
В ролях
Хайден Кристенсен Хайден Кристенсен Hayden Christensen Питер Сарсгаард Питер Сарсгаард Peter Sarsgaard Хлоя Севиньи Хлоя Севиньи Chloe Sevigny Мелани Лински Мелани Лински Melanie Lynskey Стив Зан Стив Зан Steve Zahn Розарио Доусон Розарио Доусон Rosario Dawson Люк Кирби Люк Кирби Luke Kirby Джейми Элман Марк Блум Mark Blum Чэд Донелла Chad Donella Расселл Юэн Тед Котчефф Ted Kotcheff Хэнк Азария Хэнк Азария Hank Azaria
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