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Афера Стивена Гласса
Афера Стивена Гласса, 2003: актеры и роли
Shattered Glass
Афера Стивена Гласса
2003 / США / Канада
7.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Афера Стивена Гласса, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Билли Рэй
В ролях
Хайден Кристенсен
Hayden Christensen
Питер Сарсгаард
Peter Sarsgaard
Хлоя Севиньи
Chloe Sevigny
Мелани Лински
Melanie Lynskey
Стив Зан
Steve Zahn
Розарио Доусон
Rosario Dawson
Люк Кирби
Luke Kirby
Джейми Элман
Марк Блум
Mark Blum
Чэд Донелла
Chad Donella
Расселл Юэн
Тед Котчефф
Ted Kotcheff
Хэнк Азария
Hank Azaria
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