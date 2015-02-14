Оповещения от Киноафиши
Алан Ховард Alan Howard
Алан Ховард

Alan Howard

Дата рождения
5 августа 1937
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
14 февраля 2015
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Романтический герой

Популярные фильмы

Фильмография Алан Ховард

Жанр
Год
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
приключения, боевик, фэнтези 2001, Новая Зеландия / США
Смотреть трейлер
Билеты
Повар, вор, его жена и её любовник 7.7
Повар, вор, его жена и её любовник The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover
драма, криминал, мелодрама 1989, Франция / Нидерланды
Без бретелек 5.6
Без бретелек Strapless
драма, мелодрама 1989, Великобритания
Герои Телемарка 6.5
Герои Телемарка The Heroes of Telemark
драма, военный, исторический, боевик 1965, Великобритания
