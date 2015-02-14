Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Алан Ховард
Alan Howard
Киноафиша
Персоны
Алан Ховард
Алан Ховард
Alan Howard
Дата рождения
5 августа 1937
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
14 февраля 2015
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Романтический герой
Популярные фильмы
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
(2001)
Билеты
7.7
Повар, вор, его жена и её любовник
(1989)
6.5
Герои Телемарка
(1965)
Фильмография Алан Ховард
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Криминал
Мелодрама
Приключения
Фэнтези
Год
Все
2001
1989
1965
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
приключения, боевик, фэнтези
2001, Новая Зеландия / США
Смотреть трейлер
Билеты
7.7
Повар, вор, его жена и её любовник
The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover
драма, криминал, мелодрама
1989, Франция / Нидерланды
5.6
Без бретелек
Strapless
драма, мелодрама
1989, Великобритания
6.5
Герои Телемарка
The Heroes of Telemark
драма, военный, исторический, боевик
1965, Великобритания
На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили
Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото)
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
Глянула «Трешку» и не пожалела: 16 серий пронеслись как одна – рассказываю, будет ли 2-й сезон
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667