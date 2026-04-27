«Чужой звонок»: Рецензия Киноафиши

В последние годы в российском прокате все чаще появляются экранизации подростковой прозы — от камерных историй вроде «Четырех четвертей» Евгении Тирдатовой до успешной прокатной мелодрамы «Твое сердце будет разбито» по одноименному бестселлеру Анны Джейн. Однако Светлана Белкина в своем полнометражном дебюте обращается не к модному young adult, а к советской классике. Повесть Екатерины Марковой «Чужой звонок» (1979) уже была успешно перенесена на экран в 1985-м Сергеем Олейником, и поэтому новая версия вступает в диалог не только с современными фильмами, но и со своим предшественником.

В новой адаптации действие перенесено в 2000-е. Смена декораций, хоть и смещает акценты на более современные конфликты, все же оставляет на авансцене вечные вопросы. Отцы и дети продолжают спорить, таланты — пробиваться сквозь жизненные трудности, а подростковые влюбленности — заканчиваться с неприятным ощущением предательства не только партнера, но и своей юности. Главное отличие фильма 2026 года заключается в его интонации. Если советская версия была пропитана ощущением тяжелой предрешенности, то Светлана Белкина выбирает путь терапевтического кино. Она встает на сторону своих героев и дарит зрителю надежду — либо фигурами умолчания, либо светлым финальными точками.

Представление об этом фильме как о проверенном временем сюжете с известным кастом в виде Светланы Ивановой и Алексея Чадова в главных ролях обманчиво. На самом деле история переосмыслена (фильм — не дословная киноадаптация, а произведение «по мотивам»), а заявленные артисты появляются в образах повзрослевших героев буквально на финальные пять минут. Весь основной хронометраж отдан молодым актерам, один из которых — уже наращивающий популярность Денис Косиков. Их герои влюбляются, ищут себя, преодолевают трудности, неизбежно меняются под влиянием обстоятельств и среды, но одно сохраняют в себе неизменно — мечту. Уже по этим стандартным формулировкам становится понятно, что «Чужой звонок» не стремится к новаторству, а просто вышивает свой рисунок прямо по канве типичного подросткового кино.

История открывается мыслью о том, что прошлое имеет свойство напоминать о себе, будучи потерянным навсегда. Главная героиня, не желающая принимать чей-то телефонный звонок, озвучивает это размышление закадровым голосом и задает рамку повествования. Таким образом создается нечто наподобие кольцевой композиции — далее история начинает разматываться последовательно, а к финалу сцена повторяется. Строго кольцевой структуру назвать нельзя из-за заключительных сцен «20 лет спустя».

Зритель знакомится с главной героиней — красивой, доброй и, главное, талантливой Наташей (Аля Майер). По всем жанровым канонам рядом с ней показан крутой парень: и на байке до школы довезет, и на крышу втайне от преподавателей сводит (за что огребать придется без него). Однако это не история из ряда «хорошие девочки любят только плохих парней». Макаркин (Максим Сапрыкин) со временем отходит на второй план, закономерно уступая место «новенькому» — Игорю Турбину (которому и достается участь нести наказание за крышку) — самостоятельному, одаренному и, естественно, не такому, как все. Самая классическая завязка подростковых историй из всех возможных с появлением новичка в школьном коллективе тянет за собой ворох ассоциаций от классических «Чучела» и «Вам и не снилось» до современных «Подростков: Первая любовь».

Молодую влюбленность сопровождают все узнаваемые атрибуты: рисование портрета в блокноте, песни под гитару и танцы под дождем. Однако эти творческие мотивы соединены здесь с предназначением героев: Наташа мечтает стать художником, а Игорь развивается в музыке, и их союз кажется идеальным творческим тандемом. К трогательности отношений добавляется также семейный психологизм, особенно подчеркнутый, в отличие от «Чужого звонка» 1985 года. Мама Игоря становится на какое-то время для Наташи главной поддержкой, почти второй семьей, а младшие братья-близнецы получают индивидуальный голос и мило привязываются к гостье с первой встречи: «Мам, тут девочка! Красивая». Эта эмоциональная идиллия лишь усилит драматизм последующего разрыва.

Постепенно легкая подростковая мелодрама, набирая темп и градус напряжения, приближается к жанру социальной драмы. И если в недавнем фильме Евгении Тирдатовой «Четыре четверти» ощущение тяжести создавалось темой ранней беременности, то здесь оно рождается из-за необходимости оформления опекунства над младшими братьями. Игорь вынужден в одночасье повзрослеть: вместо музыки — смены на заводе, вместо романтики — груз новой ответственности.

Страдания Наташи на этом фоне не выглядят такими значительными. Главная жизненная проблема героини заключается стандартном конфликте с родителями, которые хотят сделать из нее человека «толковой профессии». Слезы на выпускном, тайное обучение любимому делу и побеги из дома прилагаются. В то время как Игорю разбирается со всем самостоятельно, Наташа получает помощь со всех сторон: бабушка принимает ее в свою питерскую квартиру, родители готовы замолвить словечко на нужном им факультете (хоть их об этом и не просили), а старый поклонник Макаркин оплачивает обучение. И даже эпизодические появления подружек выполняют здесь исключительно функцию поддержки. Стремящаяся к своей мечте и окруженная заботой, героиня парадоксально думает лишь о том, как «спасти» возлюбленного.

В отличие от фильма «Подростки: Первая любовь», где портрет эпохи прорисован отчетливо, здесь он набросан несколькими штрихами: группкой гопников в электричке и телефоном-раскладушкой, постоянно мелькающим в руках Наташи. Особенно часто этот предмет появляется на экране, когда девушка уезжает учиться. Отношения на расстоянии, проявляющиеся только в разговорах по еще кнопочным телефонам, закономерно дают трещину. И поступок Наташи, который сейчас мы назвали бы игнором, становится поворотной точкой повествования и подводит нас к финалу.

Концовка советского фильма была пропитана бесконечной тоской от невозможности повернуть время вспять — предыстория венчалась несчастливым браком с Макаркиным. Если там настоящее и прошлое были равноправны и образовывали логичную, хоть и печальную причинно-следственную связь, то здесь последние сцены скорее выводят акцент на размышление о природе творческого дарования. Эпилог с повзрослевшими героями показывает результат двух разных путей развития таланта, которые в итоге пересекаются в одной точке. Светлая интонация финала намеренно оставляет за скобками романтические линии, предлагая вместо этого хэппи-энд творческой реализованности. И пусть двойная встреча Наташи и Игоря ломает стройность повествования повтором, она подчеркивает, что даже после стольких лет история может закончиться счастливым концом.

В конечном счете новая лента по силе и уникальности соотносится со своим предшественником примерно так же, как «Чучело» Ильи Хотиненко и Владимира Карабанова 2025 года с одноименным фильмом Ролана Быкова. «Чужой звонок» Светланы Белкиной рискует затеряться в ряду современных школьных драм некоторой стандартизированностью. Перед нами аккуратное переосмысление, оставляющее после себя ощущение света и надежды, но уже не способное нарушить зрительский покой.