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Постер фильма Хуберт Селби мл: Завтра будет лучше
8.1
Киноафиша Фильмы Хуберт Селби мл: Завтра будет лучше
8.1

Хуберт Селби мл: Завтра будет лучше

, 2005
Hubert Selby Jr: It/ll Be Better Tomorrow
США / документальный, биография / 18+
Постер фильма Хуберт Селби мл: Завтра будет лучше
8.1

В ролях

Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Даррен Аронофски
Даррен Аронофски
Self
Джем Коэн
Self
Билл Бюэлл
Хьюберт Селби
Self
Сьюзан Энтон
Self
Алексис Аркетт
Self
Амири Барака
Self
Arthur Boyars
Self
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Self
John Calder
Self
Режиссер Кеннет Шиффрин, Майкл В. Дин
Сценарист Майкл В. Дин
Композитор Martyn LeNoble
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 3 сентября 2005
Дата выхода
3 сентября 2005 Россия 12+
3 сентября 2005 Казахстан
22 июня 2006 США
3 сентября 2005 Украина
Бюджет $19 000
Производство Squitten Pix LLC
Другие названия
Hubert Selby Jr: It/ll Be Better Tomorrow, It/ll Be Better Tomorrow

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb

Цитаты

Hubert Selby Jr. Писатель не имеет права быть в своем произведении. У меня нет никакого права вмешиваться между теми людьми, которых я создаю на странице, и читателем... и ответственность художника — превзойти человеческое эго.

Отзывы о фильме

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