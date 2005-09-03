Hubert Selby Jr: It/ll Be Better Tomorrow, It/ll Be Better Tomorrow
Рейтинг фильма
8.1
Оцените10 голосов
7.4IMDb
Цитаты
Hubert Selby Jr.Писатель не имеет права быть в своем произведении. У меня нет никакого права вмешиваться между теми людьми, которых я создаю на странице, и читателем... и ответственность художника — превзойти человеческое эго.
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