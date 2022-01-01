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Реквием по мечте Реквием по мечте
Киноафиша Фильмы Реквием по мечте Реквием по мечте, 2000: актеры и роли
Requiem for a Dream Реквием по мечте 2000 / США
8.2 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
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Реквием по мечте, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Даррен Аронофски Даррен Аронофски Darren Aronofsky
В ролях
Эллен Берстин Эллен Берстин Ellen Burstyn Джаред Лето Джаред Лето Jared Leto Дженнифер Коннелли Дженнифер Коннелли Jennifer Connelly Марлон Уэйнс Марлон Уэйнс Marlon Wayans
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