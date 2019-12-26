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Реквием по мечте Реквием по мечте
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Requiem for a Dream Реквием по мечте 2000 / США
8.1 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Отзывы о фильме «Реквием по мечте»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Сара Голдфарб -  пожилая женщина, одиноко живущая в своей квартирке. Ее радости немногочисленны: редкие визиты взрослого сына Гэри и программа по  телевизору, которую она смотрит не переставая - типичное громкоголосое и весьма вульгарное рекламное шоу, где герои якобы одерживают победу над своими вредными привычками. Сара мечтает попасть на это шоу - и однажды ей звонят с приглашением. Вдохновившись, она решает во что бы то ни стало похудеть и начать пить курс чудо-таблеток, чтобы в…

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Алина Веснаева 26 декабря 2019, 11:02
Оценка
То, о чем человек мечтает, почти никогда не сбывается, сказал однажды великий философ Людвиг Витгенштейн, и он был невероятно прав.…В фильме гениально показано, как мечты (то светлое и яркое, что в нас есть) могут разбиться об ужасающую реальность. Шутить с мечтой опасно: разбитая мечта может составить несчастье жизни; гоняясь за мечтой, можно прозевать жизнь или из бездумного воодушевления принести ее в жертву.…Именно это и случилось с героями фильм.
26 декабря 2019, 11:02 Ответить
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