Наша рецензия

Сара Голдфарб - пожилая женщина, одиноко живущая в своей квартирке. Ее радости немногочисленны: редкие визиты взрослого сына Гэри и программа по телевизору, которую она смотрит не переставая - типичное громкоголосое и весьма вульгарное рекламное шоу, где герои якобы одерживают победу над своими вредными привычками. Сара мечтает попасть на это шоу - и однажды ей звонят с приглашением. Вдохновившись, она решает во что бы то ни стало похудеть и начать пить курс чудо-таблеток, чтобы в…