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K2 and the Invisible Footmen

К2 и невидимые помощники, 2015

2015 / Пакистан
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О фильме

Расположенная на границе Пакистана и Китая К2 — вторая по высоте гора на планете. Для многих альпинистов она является более вожделенной вершиной, чем Эверест — маршруты ограничены, круче восхождение и сложнее отрезок подъема на самую высокую точку. В 2008 году трагедия на К2 унесла жизни 11 скалолазов. Четверо из погибших были проводниками, нанятыми, чтобы нести оснащение и припасы иностранных альпинистских экспедиций. Несмотря на то, что их оплата куда более низкая, чем та, что получают гиды международных экспедиций, такие проводники — доставляют ли они жизненно важную провизию к базам или другим образом помогают альпинистам, совершающим восхождение — выполняют трудную и опасную работу. Это делает их истинными героями скалолазания, достойными признания.

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Продолжительность 54 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 12+
Режиссер
Иара Ли
Все актеры и съемочная группа
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