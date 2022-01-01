К2 и невидимые помощники, 2015

Расположенная на границе Пакистана и Китая К2 — вторая по высоте гора на планете. Для многих альпинистов она является более вожделенной вершиной, чем Эверест — маршруты ограничены, круче восхождение и сложнее отрезок подъема на самую высокую точку. В 2008 году трагедия на К2 унесла жизни 11 скалолазов. Четверо из погибших были проводниками, нанятыми, чтобы нести оснащение и припасы иностранных альпинистских экспедиций. Несмотря на то, что их оплата куда более низкая, чем та, что получают гиды международных экспедиций, такие проводники — доставляют ли они жизненно важную провизию к базам или другим образом помогают альпинистам, совершающим восхождение — выполняют трудную и опасную работу. Это делает их истинными героями скалолазания, достойными признания.