Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Питер Пэн
Фильмы похожие на Питер Пэн
Peter Pan
Питер Пэн
1953 / США
7.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Питер Пэн
Вся информация о мультфильме
Питер Пэн
семейный, приключения, сказка, боевик
2003, США
7.0
Капитан Крюк
семейный, фэнтези, комедия, приключения
1991, США
8.0
Леди и бродяга
анимация, семейный, мюзикл, мелодрама
1955, США
8.0
Золушка
сказка, мюзикл, анимация, семейный, мелодрама
1950, США
7.0
Дамбо
анимация, детский, сказка, мюзикл
1941, США
6.0
Пиноккио
сказка, семейный, мюзикл, анимация
1940, США
7.0
Фантазия
сказка, семейный, анимация
1940, США
8.0
Пэн: Путешествие в Нетландию
семейный, комедия, фэнтези, приключения
2015, США
6.0
Питер Пэн: Возвращение в Нетландию
семейный, анимация, мюзикл, приключения
2002, США
6.0
Аида из Арбореи
анимация, мюзикл, семейный
2001, Италия / Великобритания
6.0
Робин Гуд
семейный, мелодрама, анимация, приключения
1973, США
7.0
Коты-аристократы
мюзикл, семейный, приключения, анимация
1970, США
7.0
Книга джунглей
анимация, семейный, приключения, мюзикл
1967, США
7.0
Мэри Поппинс
сказка, комедия, мюзикл, семейный
1964, США
8.0
101 далматинец
семейный, приключения, анимация
1961, США
8.0
Спящая красавица
анимация, мелодрама, семейный, мюзикл, сказка
1959, США
8.0
Алиса в стране чудес
анимация, сказка, мюзикл, семейный
1951, США
7.0
Песня Юга
анимация, комедия, семейный
1946, США
7.0
Бэмби
анимация, семейный, драма
1942, США
7.0
Белоснежка и семь гномов
семейный, анимация, сказка, драма, мюзикл
1937, США
7.0
Время мелодий
анимация, семейный
1949, США
6.0
Приключения Тода и Икабода
анимация, приключения
1949, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить