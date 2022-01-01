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Тайна третьей планеты
Тайна третьей планеты, 1981: актеры и роли
The Mystery of the Third Planet
Тайна третьей планеты
1981 / СССР
8.2
Оцените
102
голоса
Рейтинг IMDb: 7.9
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Тайна третьей планеты, 1981: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Роман Качанов
Roman Kachanov
В ролях
Ольга Громова
Olga Gromova
Всеволод Ларионов
Vsevolod Larionov
Юрий Волынцев
Василий Ливанов
Григорий Шпигель
Рина Зеленая
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