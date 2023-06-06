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Тайна третьей планеты Тайна третьей планеты
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The Mystery of the Third Planet Тайна третьей планеты 1981 / СССР
8.3 Оцените
112 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Отзывы о мультфильме «Тайна третьей планеты»

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Владимир 6 июня 2023, 15:33
Оценка
Тайна третьей планеты, наверно, один из моих самых любимых мультиков того времени. Потрясающе добрый и светлый мультик. Почему-то всегда Алиса из мультфильма ассоциируется с Алисой из фильма "Гостья из будущего". Но оно и немудрено, ведь и фильм и мультфильм были созданы по повести Кира Булычева.
Именно на таких мультиках и должны расти наши дети! 10 баллов
6 июня 2023, 15:33 Ответить
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