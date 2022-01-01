Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Советские мультфильмы
Киноафиша Подборки Советские мультфильмы

Советские мультфильмы

Все 41 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Остров сокровищ
Остров сокровищ
Смотреть за 1 рубль
8.0
мюзикл, анимация, приключения, семейный
1988, СССР
Большой подземный бал
Большой подземный бал
6.0
короткометражный, анимация
1987, СССР
Новоселье у Братца Кролика
Новоселье у Братца Кролика
Смотреть за 1 рубль
7.0
детский
1986, СССР
Следствие ведут Колобки
Следствие ведут Колобки
Смотреть за 1 рубль
7.0
детский
1986, СССР
Геракл у Адмета
Геракл у Адмета
Смотреть за 1 рубль
7.0
короткометражный, анимация, фэнтези
1986, СССР
Архангельские новеллы №1
Архангельские новеллы №1
Смотреть за 1 рубль
8.0
короткометражный, анимация
1986, СССР
Чертенок с пушистым хвостом
Чертенок с пушистым хвостом
7.0
детский
1985, СССР
Найда
Найда
Смотреть за 1 рубль
7.0
детский
1984, СССР
КОАПП
КОАПП
Смотреть за 1 рубль
7.0
детский
1984, СССР
Доктор Айболит
Доктор Айболит
Смотреть за 1 рубль
7.0
детский
1984, СССР
Синеглазка
Синеглазка
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация
1984, СССР
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, фэнтези
1984, СССР
По щучьему велению
По щучьему велению
6.0
анимация
1984, СССР
Человек в футляре
Человек в футляре
6.0
анимация
1983, СССР
Замок лгунов
Замок лгунов
Смотреть за 1 рубль
7.0
короткометражный, анимация
1983, СССР
Кошкин дом
Кошкин дом
Смотреть за 1 рубль
6.0
детский
1982, СССР
Маленький Рыжик
Маленький Рыжик
7.0
детский
1982, СССР
Прежде мы были птицами
Прежде мы были птицами
7.0
короткометражный, анимация
1982, СССР
Олимпионики
Олимпионики
Смотреть за 1 рубль
7.0
короткометражный, анимация
1982, СССР
Тайна третьей планеты
Тайна третьей планеты
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, приключения, семейный, фантастика
1981, СССР
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Мюзикл Анимация Приключения Семейный Короткометражный Детский Фэнтези Фантастика Сказка
Страна
Все СССР Румыния
Год
Все 1960-1969 1970-1979 1980-1989

Далекие по техническим параметрам от современных мультиков, герои советской мультипликации, тем не менее, занимают в сердцах российских зрителей особое место, ведь в детстве их смотрели все. «Домовенок Кузя», «Ну, погоди!», «Котенок по имени Гав». Все эти названия знакомы нам с малых лет, и хотя пересматривать их сегодня довольно забавно, иногда приятно вспомнить героев своего детства. Такие мультфильмы находятся вне времени — они рассказывают о самых главных вещах в жизни.

Никакой жестокости, добрые, по-хорошему простодушные персонажи и запоминающиеся песни не только понравятся детям, но и напомнят взрослым о более простых временах. Старые советские мультфильмы расскажут малышам о дружбе и верности, научат прислушиваться к старшим и просто повеселят. Детям будет легко соотнести себя с героями, понять, что такое хорошо и что такое плохо, и, возможно, взять с них пример.

На портале Киноафиша вы можете смотреть лучшие советские мультфильмы в хорошем качестве.

Выбор редакции
Плачь, детка, плачь: 5 романтических фильмов, которые доведут вас до слез
Плачь, детка, плачь: 5 романтических фильмов, которые доведут вас до слез
7 апрельских триллеров, которые стоит посмотреть в кино
7 апрельских триллеров, которые стоит посмотреть в кино
Что смотреть в мае на больших экранах: 14 интересных премьер месяца
Что смотреть в мае на больших экранах: 14 интересных премьер месяца
Related video
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши