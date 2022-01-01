Далекие по техническим параметрам от современных мультиков, герои советской мультипликации, тем не менее, занимают в сердцах российских зрителей особое место, ведь в детстве их смотрели все. «Домовенок Кузя», «Ну, погоди!», «Котенок по имени Гав». Все эти названия знакомы нам с малых лет, и хотя пересматривать их сегодня довольно забавно, иногда приятно вспомнить героев своего детства. Такие мультфильмы находятся вне времени — они рассказывают о самых главных вещах в жизни.

Никакой жестокости, добрые, по-хорошему простодушные персонажи и запоминающиеся песни не только понравятся детям, но и напомнят взрослым о более простых временах. Старые советские мультфильмы расскажут малышам о дружбе и верности, научат прислушиваться к старшим и просто повеселят. Детям будет легко соотнести себя с героями, понять, что такое хорошо и что такое плохо, и, возможно, взять с них пример.

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