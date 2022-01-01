|1
|Главная тема
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|2:30
|2
|Перелёт и посадка на Луну
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|0:52
|3
|Сквозь астероиды к планете Капитанов
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|1:10
|4
|Доктор Верховцев
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|1:12
|5
|Планета Блук
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|0:44
|6
|Странные новости и авария
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|0:34
|7
|Зелёный
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|0:16
|8
|В поисках доктора Верховцева
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|0:42
|9
|Межпланетная ярмарка животных
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|4:16
|10
|Нападение роботов
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|0:48
|11
|Сообщение Говоруна
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|1:53
|12
|Сигнал SOS на пути к системе Медузы
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|1:28
|13
|Планета Шелезяка
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|2:26
|14
|Миражи второй планеты
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|2:05
|15
|Третья планета
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|2:22
|16
|Птица Крок
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|1:05
|17
|Рассказ Алисы
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|0:50
|18
|Вслед за Говоруном
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|0:38
|19
|Цветок-зеркало
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|1:06
|20
|Перелёт на зеркальную поляну
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|0:36
|21
|В пиратской ловушке
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|2:17
|22
|Прибытие помощи и схватка
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|1:17
|23
|Капитан Буран
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|1:48
|24
|Снова вместе
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|0:57
|25
|Бегство и участь Весельчака У
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|0:46
|26
|Домой (Финал)
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|1:30
|27
|Главная тема (Финал)
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|4:00