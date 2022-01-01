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Тайна третьей планеты Тайна третьей планеты
Киноафиша Фильмы Тайна третьей планеты Музыка из мультфильма «Тайна третьей планеты» (1981)
The Mystery of the Third Planet Тайна третьей планеты 1981 / СССР
8.2 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Музыка из мультфильма «Тайна третьей планеты» (1981)

Вся информация о мультфильме
Тайна третьей планеты (Из м/ф
Тайна третьей планеты (Из м/ф "Тайна третьей планеты") 27 композиций. Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Главная тема Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 2:30
2 Перелёт и посадка на Луну Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 0:52
3 Сквозь астероиды к планете Капитанов Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 1:10
4 Доктор Верховцев Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 1:12
5 Планета Блук Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 0:44
6 Странные новости и авария Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 0:34
7 Зелёный Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 0:16
8 В поисках доктора Верховцева Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 0:42
9 Межпланетная ярмарка животных Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 4:16
10 Нападение роботов Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 0:48
11 Сообщение Говоруна Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 1:53
12 Сигнал SOS на пути к системе Медузы Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 1:28
13 Планета Шелезяка Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 2:26
14 Миражи второй планеты Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 2:05
15 Третья планета Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 2:22
16 Птица Крок Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 1:05
17 Рассказ Алисы Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 0:50
18 Вслед за Говоруном Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 0:38
19 Цветок-зеркало Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 1:06
20 Перелёт на зеркальную поляну Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 0:36
21 В пиратской ловушке Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 2:17
22 Прибытие помощи и схватка Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 1:17
23 Капитан Буран Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 1:48
24 Снова вместе Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 0:57
25 Бегство и участь Весельчака У Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 0:46
26 Домой (Финал) Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 1:30
27 Главная тема (Финал) Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 4:00
Доступен список песен из мультфильма «Тайна третьей планеты» (1981) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из мультфильма «Тайна третьей планеты» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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