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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Домовой
Домовой, 2008: актеры и роли
Домовой
2008 / Россия
Трейлер
7.3
Оцените
36
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Домовой, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Карен Оганесян
Karen Oganesyan
В ролях
Константин Хабенский
Владимир Машков
Чулпан Хаматова
Армен Джигарханян
Armen Dzhigarkhanyan
Виталий Кищенко
Vitaly Kishchenko
Анатолий Семенов
Рамиль Сабитов
Александр Чутко
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Одержимая
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2021, Россия, триллер
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