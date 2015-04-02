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Домовой Домовой
Киноафиша Фильмы Домовой Отзывы о фильме «Домовой»
Домовой 2008 / Россия
7.3 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Домовой»

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В сущности, основной нерв «Домового» – это вопрос о подлинности. Подлинности художнической, конкретнее – писательской, и подлинности человеческой. Герой Константина Хабенского, автор криминального чтива про киллера по прозвищу Домовой, лишен того и другого разом. Он сдает больного сына в психиатрический интернат, чтобы тот не мешал ему писать романы, однако романы у горе-писателя получаются, несмотря на это (или, вернее, благодаря этому), плохонькие. Вычитав в газете о…

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TankSpb 2 апреля 2015, 12:51
А фильм обещает быть интересным!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mademoiselle 2 апреля 2015, 12:51
фильм замечательный! видела премьеру на фестивале. снято качественно и что меня больше всего порадовало - без спецэффектов.. основной упор делается на игру актеров и операторскую работу. к тому же сюжет незамыленный. и хабенский выступает в новой роли - не супергероя, а мужичка с недостатками.

в общем - рекомендую!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Люсьен 2 апреля 2015, 12:51
Пойду только из-за Хабенского!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Сказлажоп 2 апреля 2015, 12:51
Да наш отечественный производитель как всегда работает с одними и теми же актёрами!!!!!!! Уже тошнит от них!!!! Я ни чего не имею против них, актеры хороши, но нужно разнообразие обязательно!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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