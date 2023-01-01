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Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
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M.A.S.H.
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
1970 / США
7.7
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Вся информация о фильме
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