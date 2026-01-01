Меню
Киноафиша Фильмы Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш Награды и номинации фильма Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш

Награды и номинации фильма Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш 1970

Оскар 1971 Оскар 1971
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1970 Каннский кинофестиваль 1970
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Золотой глобус 1971 Золотой глобус 1971
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
UN Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Best Direction
Номинант
 Best Sound Track
Номинант
 Best Film Editing
Номинант
