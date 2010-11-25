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The Con Artist

Художник-вор, 2010

2010 / Канада
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Бывший угонщик автомобилей Винс выходит из тюрьмы и хочет завязать с криминальным прошлым. Но его бывший босс Крански настаивает, чтобы Винс отработал свой долг и поработал на него еще год. Задев на улице автомобиль сексапильной красотки Белинды, Винс уговаривает ее не вызывать полицию и берется отремонтировать машину.

Болтаясь без дела по гаражу, пока Винс прикручивает бампер, Белинда натыкается на странную скульптуру, сваренную из кузовов битых машин, которую бывший угонщик сделал еще до отсидки. Красотка оказывается владелицей галереи современного искусства и берется продвигать творчество Винса. Винс становится популярен.

Никто не знает, что в свободное от творчества время он угоняет автомобили. Конечно же, новоявленный скульптор влюбляется в секретаршу галереи — молодую художницу, а Белинда имеет на него свои виды…

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 25 ноября 2010
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Дерек Роджерс
В ролях
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Грег Джерманн
Расселл Питерс
Расселл Питерс
Россиф Сазерленд
Россиф Сазерленд
Педро Мигель Арсе
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Художник-вор 2 постера
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