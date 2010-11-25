Художник-вор, 2010

Бывший угонщик автомобилей Винс выходит из тюрьмы и хочет завязать с криминальным прошлым. Но его бывший босс Крански настаивает, чтобы Винс отработал свой долг и поработал на него еще год. Задев на улице автомобиль сексапильной красотки Белинды, Винс уговаривает ее не вызывать полицию и берется отремонтировать машину.



Болтаясь без дела по гаражу, пока Винс прикручивает бампер, Белинда натыкается на странную скульптуру, сваренную из кузовов битых машин, которую бывший угонщик сделал еще до отсидки. Красотка оказывается владелицей галереи современного искусства и берется продвигать творчество Винса. Винс становится популярен.



Никто не знает, что в свободное от творчества время он угоняет автомобили. Конечно же, новоявленный скульптор влюбляется в секретаршу галереи — молодую художницу, а Белинда имеет на него свои виды…