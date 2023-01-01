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Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш, 1970: актеры и роли
M.A.S.H.
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
1970 / США
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш, 1970: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Олтмен
Robert Altman
В ролях
Дональд Сазерленд
Donald Sutherland
Эллиотт Гулд
Elliott Gould
Сэлли Келлермэн
Джо Энн Пфлаг
Гэри Бергхофф
Роджер Бауэн
Дэвид Аркин
David Arkin
Уэнделл Кори
Wendell Corey
Рене Обержонуа
René Auberjonois
Роберт Дювалл
Robert Duvall
Том Скеррит
Tom Skerritt
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