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Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
Киноафиша Фильмы Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш, 1970: актеры и роли
M.A.S.H. Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш 1970 / США
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш, 1970: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Олтмен Роберт Олтмен Robert Altman
В ролях
Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Donald Sutherland Эллиотт Гулд Эллиотт Гулд Elliott Gould Сэлли Келлермэн Джо Энн Пфлаг Гэри Бергхофф Роджер Бауэн Дэвид Аркин David Arkin Уэнделл Кори Wendell Corey Рене Обержонуа René Auberjonois Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall Том Скеррит Том Скеррит Tom Skerritt
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