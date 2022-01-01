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История Джеймса Дина
The James Dean Story
История Джеймса Дина, 1957
1957
6.2
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
биография
документальный
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6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
1957
Премьера в мире
13 августа 1957
Режиссер
Роберт Олтмен
В ролях
Мартин Габел
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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