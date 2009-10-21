[Томпсон говорит перед аудиторией студентов колледжа]

Questioner Я просто хотел спросить, не могли бы вы сказать, как думаете, помогут ли мне наркотики и алкоголь стать лучше писателем.

Dr. Hunter S. Thompson Хороший вопрос. Дайте-ка подумать...

[аудитория одобрительно аплодирует, Томпсон зажигает косяк. Несколько человек кидают косяки на сцену]