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Постер фильма Там, где бродит бизон
6.6
Там, где бродит бизон - Трейлер
Киноафиша Фильмы Там, где бродит бизон
6.6

Там, где бродит бизон

, 1980
Where the Buffalo Roam
США / биография, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Там, где бродит бизон
6.6
Там, где бродит бизон - Трейлер
Там, где бродит бизон  Трейлер

О фильме

История о приключениях безбашенного журналиста Хантера Томпсона и его поверенного Оскара Акоста, которого все зовут Ласлоу. Томпсон пытается описывать турнир «Супер Боул» и президентские выборы 1972-го года в своем обычном состоянии под воздействием наркотиков и алкоголя, но ему постоянно мешает его еще более странный друг Ласлоу.

В ролях

Билл Мюррей
Билл Мюррей
Hunter S. Thompson
Питер Бойл
Lazlo
Бруно Кёрби
Марти Льюис
Рене Обержонуа
Harris
Р. Дж. Армстронг
Judge Simpson
Дэнни Голдман
Porter
Rafael Campos
Rojas
Леонард Фрэй
Desk Clerk
Леонард Гейнс
Super Fan
Девейн Джесси
Man #1
Режиссер Арт Линсон
Сценарист Хантер С.Томпсон, Джон Кэй
Композитор Нил Янг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 25 апреля 1980
Дата выхода
25 апреля 1980 Россия 16+
25 апреля 1980 Бразилия
20 мая 2004 Германия
25 апреля 1980 Казахстан
25 апреля 1980 США
25 апреля 1980 Украина
MPAA R
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $6 659 377
Производство Universal Pictures
Другие названия
Where the Buffalo Roam, Blast - Wo die Büffel röhren, Donde vaga el búfalo, Ahol a bölény dübörög, Tam wędrują bizony, Tamo gdje bizoni lutaju, Uma Espécie em Extinção, Vind og skæv, Където броди бизонът, Там, где бродит бизон, Там, де блукають бізони

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Там, где бродит бизон - Трейлер
Там, где бродит бизон Трейлер
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Цитаты

[Томпсон говорит перед аудиторией студентов колледжа]
Questioner Я просто хотел спросить, не могли бы вы сказать, как думаете, помогут ли мне наркотики и алкоголь стать лучше писателем.
Dr. Hunter S. Thompson Хороший вопрос. Дайте-ка подумать...
[аудитория одобрительно аплодирует, Томпсон зажигает косяк. Несколько человек кидают косяки на сцену]
Dr. Hunter S. Thompson В моём случае, понимаете, я не хотел бы никому советовать наркотики, бухло, насилие или сумасшествие. Но у меня это сработало.

Отзывы о фильме

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