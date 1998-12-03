Постер фильма Легкие деньги
5.0
5.0

Легкие деньги

, 1998
Free Money
Канада / криминал, комедия / 18+
Постер фильма Легкие деньги
5.0

О фильме

Легко почувствовать себя узником, когда твой тесть — начальник тюрьмы, противозаконно и надолго сажающий за решетку не нравящихся ему людей. Бад и Ларри, взявшие в жены его дочерей, в полной мере ощутили все прелести семейной жизни под крылышком зверствующего в городе родственника по кличке «Швед». Набравшись решимости изменить свою судьбу, они замышляют ограбление перевозящего деньги поезда. Совершив стремительный налет и неоднократно рискуя жизнью, они достигают намеченной цели. Транжиря направо и налево наворованный капитал, парни навлекают на себя подозрения не только своего грозного тестя, но и полиции. Рассвирепевший «Швед» начинает преследование пустившихся в бега Бада и Ларри, не подозревая, что за ним самим гонится ФБР, расследующее его многочисленные злодеяния.

В ролях

Марлон Брандо
Марлон Брандо
Чарли Шин
Чарли Шин
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Мартин Шин
Мартин Шин
Дэвид Аркетт
Дэвид Аркетт
Режиссер Ив Симоно
Сценарист Tony Peck, Джозеф Братсмэн
Композитор Марк Айшем
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 3 декабря 1998
Дата выхода
3 декабря 1998 Испания 18
3 декабря 1998 США
MPAA R
Бюджет $30 000 000
Производство Filmline International, Sheen/Michaels Entertainment
Другие названия
Free Money, Asalta como puedas, Assalta'l com puguis, Assaltantes de Primeira, Bani gratis, Dolc$i vita, Fric d'enfer, In fuga col malloppo, Łatwa forsa, Loucos por Dinheiro, Piru mieheksi, Prachy k likvidácii, To... hrima sto laimo sou!, Το... χρήμα στο λαιμό σου!, Легкие деньги, Легкі гроші, フリーマネー

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 12 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Хватит ходить в рестораны за форшмаком: нежнейшая намазка из сельди и ялтинского лука — отрываю рецепт от сердца
Плодов — как огней на гирлянде: 200 граммов этой смеси в лунку — и урожай перцев будете вывозить тачками
Запомните раз и навсегда — вот на каком масле нужно жарить рыбу: не горчит, не дымится и не хуже мяса на вкус
Такого Сашу Белого никто бы не пожалел: как сложилась жизнь героя Безрукова из «Бригады» на самом деле
Этот мощный военный сериал с Жарковым легко уделал «Первый отдел»: «От ужаса зажмуриваешь глаза»
48 млн зрителей за 28 дней: вы могли пропустить самый популярный сериал Netflix 2020 года «Рэтчед» — 8 серий пролетят как один миг
Почему сериал «Хрустальный» с Васильевым так называется на самом деле: смысл, который многие не замечали годами
Военный сериал со звездой НТВ пробился в топ-250 лучших — и неспроста: «напомнило старые советские фильмы»
Надеялись, что не заметим: один и тот же киноляп перекочевал из «Места встречи»… в «Мастера и Маргариту»
«Машу и Медведя» смотрели 4,6 млрд раз – и это только одну серию: но 5 цитат из мульта закончат лишь единицы – вы в их числе? (тест)
Иностранцы посмотрели «Слово пацана» и их реакция удивляет: сравнили сериал с «Братом», но нашли и минусы — вот какие
