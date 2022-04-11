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Мария Шалаева

Мария Шалаева
Мария Шалаева
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Дата рождения
15 марта 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
167 см
Биография Марии Шалаевой

Родилась 15 марта 1981 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Марии Шалаевой
Клипмейкеры
комедия 2022, Россия
0.0
Синдром жизни
Синдром жизни
мелодрама 2022, Россия
0.0
Кто-нибудь видел мою девчонку?
Кто-нибудь видел мою девчонку?
драма, биография 2020, Россия
6.0
Фея
Фея
драма, триллер, фантастика 2020, Россия
6.0
Счастье - это... Часть 2
Счастье - это... Часть 2
короткометражный 2019, Россия
6.0
Любовницы
Любовницы
комедия 2019, Россия
5.0
Гроза
Гроза
мелодрама, драма 2019, Россия
4.0
Садко
Садко
комедия, детский, анимация 2018, Россия
7.0
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KION объявил дату выхода мелодрамы «Синдром жизни» со Светланой Немоляевой Премьера приурочена к 85-летию актрисы.
Написать
11 апреля 2022 14:27
Стартовали съемки российского фильма «Клипмейкеры» В ленте речь пойдет о зарождении видеоиндустрии в 90-х.
Написать
2 сентября 2021 16:38
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