Сергей Сельянов, отец-основатель и бессменный кормчий кинокомпании «СТВ», продолжает свои довольно-таки увлекательные игры на границе «массового» и «интеллектуального» кино. Разумеется, на каждом витке такого балансирования его склоняет то в одну, то в другую сторону. Однако какое из чудищ проглотило его в случае «Ночного продавца» – Сцилла мейнстрима или Харибда арт-хауса, лично мне понять так и не удалось. Картину «Ночной продавец», премьеру которой устроила «Аврора», снял по собственному…
Фильм действительно смешной, стильный и необычный. Много пародий на различные советские и голивудские фильмы, замечательный актерский состав, интересный сюжет и от чернушности сюжета этой черной комедии после просмотра не остается и следа, остаются только "крылатые фразы", которые надолго заседают в голове, и большое желание посмотреть фильм еще раз, но придется ждать начала проката :)
Интересующиеся могут посетить официальную страницу фильма
http://www.ctb.ru/base/films?oid=61
и скачать трейлер
http://video.ctb.ru/np_trailer/Trailer.avi (4,9 МБ)
Остается упомянуть, что фильм снимался той же кинокомпанией, что и Брат, Брат 2, Кукушка, Бумер, Алеша Попович и Тугарин Змей и д.р.
А уж фраза из "Ночного продавца" - "всем на все наплевать", а также многие другие реплики определенно пойдут в народ.
Авторизация по e-mail