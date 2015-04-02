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Ночной продавец Ночной продавец
Киноафиша Фильмы Ночной продавец Отзывы о фильме «Ночной продавец»
Ночной продавец 2005 / Россия
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Ночной продавец»

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Сергей Сельянов, отец-основатель и бессменный кормчий кинокомпании «СТВ», продолжает свои довольно-таки увлекательные игры на границе «массового» и «интеллектуального» кино. Разумеется, на каждом витке такого балансирования его склоняет то в одну, то в другую сторону. Однако какое из чудищ проглотило его в случае «Ночного продавца» – Сцилла мейнстрима или Харибда арт-хауса, лично мне понять так и не удалось. Картину «Ночной продавец», премьеру которой устроила «Аврора», снял по собственному…

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Ганс 2 апреля 2015, 12:51
Мне на днях удалось посмотреть этот фильм... очень странное и классное кино :)

Фильм действительно смешной, стильный и необычный. Много пародий на различные советские и голивудские фильмы, замечательный актерский состав, интересный сюжет и от чернушности сюжета этой черной комедии после просмотра не остается и следа, остаются только "крылатые фразы", которые надолго заседают в голове, и большое желание посмотреть фильм еще раз, но придется ждать начала проката :)



Интересующиеся могут посетить официальную страницу фильма

http://www.ctb.ru/base/films?oid=61

и скачать трейлер

http://video.ctb.ru/np_trailer/Trailer.avi (4,9 МБ)



Остается упомянуть, что фильм снимался той же кинокомпанией, что и Брат, Брат 2, Кукушка, Бумер, Алеша Попович и Тугарин Змей и д.р.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mauzer 2 апреля 2015, 12:51
Отдельного упоминания заслуживает, конечно, саундтрек от Bily's Band (а кое-где и Шнур звучит).



А уж фраза из "Ночного продавца" - "всем на все наплевать", а также многие другие реплики определенно пойдут в народ.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DSL 2 апреля 2015, 12:51
Фильм конечно дебютанский, сыроватый, но за 10 минут просмотра получаешь больше удовольствия,чем от всего Призрака оперы.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мечта 2 апреля 2015, 12:51
Фильм-Супер! После просмотра отличное настроение, хотя это и "Черная комедия". Поклонникам "Неголубых огоньков" и "Нашего радио" должно понравиться! Приятного просмотра,для тех, кто еще не видел этого кино. Спешите!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ЭЛИНСОН 2 апреля 2015, 12:51
Знаете, помоему фильм действительно странен, но эта странность его не портит. Большой режиссёры конечно внём нет, но зато есть много забавности и завуалированности отсутствия сюжета. Отличные актёры, да нет они просто великолепные, хотя продавца мне лично кажется лучше бы сделал Кирил Пирогов (ну если приглашать всех самых самых), а так всё отлично. Единственное, что я не понял - это зачем брвть музыку из "Бумера", но это мелочи, если конечно Шнуру не жалко...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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