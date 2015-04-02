Наша рецензия

Сергей Сельянов, отец-основатель и бессменный кормчий кинокомпании «СТВ», продолжает свои довольно-таки увлекательные игры на границе «массового» и «интеллектуального» кино. Разумеется, на каждом витке такого балансирования его склоняет то в одну, то в другую сторону. Однако какое из чудищ проглотило его в случае «Ночного продавца» – Сцилла мейнстрима или Харибда арт-хауса, лично мне понять так и не удалось. Картину «Ночной продавец», премьеру которой устроила «Аврора», снял по собственному…