Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Обитаемый остров. Планета Саракш Обитаемый остров. Планета Саракш
Киноафиша Фильмы Обитаемый остров. Планета Саракш Обитаемый остров. Планета Саракш, 2009: актеры и роли
Обитаемый остров. Планета Саракш 2009 / Россия
5.4 Оцените
251 голос
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Обитаемый остров. Планета Саракш, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Федор Бондарчук Федор Бондарчук
В ролях
Василий Степанов Василий Степанов Петр Федоров Петр Федоров Юлия Снигирь Юлия Снигирь Алексей Серебряков Алексей Серебряков Aleksey Serebryakov Федор Бондарчук Федор Бондарчук Гоша Куценко Гоша Куценко Сергей Гармаш Сергей Гармаш Михаил Евланов Михаил Евланов Анна Михалкова Анна Михалкова Anna Mikhalkova Андрей Мерзликин Андрей Мерзликин Andrey Merzlikin Михаил Пореченков Михаил Пореченков Сергей Барковский Сергей Барковский
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Related video
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Приложение киноафиши