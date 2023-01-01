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Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы"
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SuperПерцы
SuperПерцы, 2007: актеры и роли
Superbad
SuperПерцы
2007 / США
7.0
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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SuperПерцы, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Грег Моттола
Greg Mottola
В ролях
Джона Хилл
Jonah Hill
Майкл Сера
Michael Cera
Кристофер Минц-Плассе
Christopher Mintz-Plasse
Билл Хейдер
Bill Hader
Сет Роген
Seth Rogen
Марта МакАйзек
Martha MacIsaac
Эмма Стоун
Emma Stone
Эвива
Джо Ло Трульо
Joe Lo Truglio
Клеман Блэйк
Эрика Виттина Филлипс
Erica Vittina Phillips
Дэйв Франко
Dave Franco
Джо Нуньес
Joe Nuñez
Марселла Ленц-Поуп
Marcella Lentz-Pope
Стэйси Эдвардс
Stacy Edwards
Пэмелла Д'
Пелла
Майкл Нотон
Michael Naughton
Карла Галло
Carla Gallo
Мартин Старр
Martin Starr
Кларк Дьюк
Clark Duke
Дэвид Крамхолц
David Krumholtz
Кевин Корригэн
Kevin Corrigan
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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